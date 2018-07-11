Неожиданное признание: при вступлении в НАТО от Украины останется половина!

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Пока кое-кто в "нэзалэжной" уже заранее празднует новую великую "пэрэмогу", которая должна обязательно состояться на ближайшем саммите НАТО, где Украину уже чуть ли не готовы принять с распростертыми объятьями в Альянс, умные люди не просто выражают скепсис по этому поводу, но и прямо заявляют о том, что подобное событие стало бы для страны гибелью.

В немалой степени охватившей Киев "североатлантической эйфории" способствовали те щедрые авансы, которые щедро раздавались заокеанскими гостями на проходившем там форума по безопасности. К примеру, и без того известная своей антироссийской позицией посол США на Украине Мари Йованович, не переставая нахваливать"храбрых украинских солдат, обеспечивающих защиту на Востоке" (непонятно только кого они там защищают и от кого?!), вдобавок заявила:

"Американская политика в отношении Крыма остается неизменной. Мы рассматриваем Крым как часть Украины и никаких изменений не предвидится в этой политике. Мы оказываем поддержку Украины в различных сферах: по Крыму, по вопросу безопасности. В сфере безопасности мы предоставляем 1, 1 млрд долларов поддержки.И мы очень рады, что сотрудничаем с нашими канадскими и британскими коллегами, обеспечивая необходимую подготовку украинцам."

При этом госпожа Йованович подчеркнула, что США "будут делать все, что в их силах для поддержки Украины в ее стремлении вступить в НАТО". Еще более многообещающим был произнесенный на том же форуме спич главы Представительства НАТО на Украине Александера Винникова:

"Саммит станет еще одной возможностью подтвердить государственную и неизменную поддержку НАТО суверенитета и территориальной целостности Украины, а также права вашей страны выбирать вашу судьбу. Союзники подтвердят непризнание незаконной аннексии Крыма Россией. И в очередной раз осудят агрессивные, дестабилизирующие действия России в Восточной части Украины. НАТО будет помогать Украине не только на политическом уровне. С начала агрессии России против Украины практическая поддержка, оказываемая ей НАТО, достигла беспрецедентного уровня."

А тут еще и сам Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вдруг сделал заявление о том, что даже упиравшиеся до последнего венгры сдались, и не возражают против того, чтобы Альянс присвоил Украине некий "новый статус". И подчеркнул: "В четверг мы встретимся с президентами Грузии и Украины. Вместе мы будем решать региональные проблемы, вопросы оборонных реформ стран и постоянной поддержки НАТО". Короче говоря, Украине, вроде бы пруха прет паровозом - в смысле, евроатлантическая. Да вот только кто же задумывается над тем, чем это "везение" в конечном итоге неминуемо обернется? Лучше всего по этому поводу высказался политический эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Игорь Петренко:

"Если говорить о саммите НАТО, то он будет еще менее продуктивным, чем саммит Украина-ЕС. Давайте будем честны с собой: в ближайшие 10-20 лет мы не станем членами НАТО. Все разговоры о том, что для нас могут сделать исключение, не имеют под собой никаких оснований, особенно в свете сегодняшней позиции Венгрии. Крайне маловероятно, что члены альянса примут консенсусное решение о вступлении Украины в условиях войны на Востоке, аннексии Крыма и так далее.

По сути, вступление в НАТО может означать для нас отказ от значительной части нашей территории. Условно говоря, мы отказываемся от Крыма, оккупированной части Донбасса, но попутно, например, мы должны будем также отказаться от части территории, на которые имеет претензии, скажем, Румыния. Очень сомневаюсь, что они не воспользуются таким шансом, понимая, что мы можем стать членом альянса, только если не имеем территориальных претензий от соседей.

Кроме того, сомневаюсь, что кто-то из государств-членов НАТО готов вступать в прямое противостояние с Россией при необходимости. Вопрос вступления в ЕС и НАТО - это исключительно политические манипуляции Порошенко, который пытается строить свою предвыборную кампанию на подобных лозунгах. Уже не раз говорили о технологии, при которой выборы можно совместить с референдумом, на котором поставят вопрос, условно говоря, если ты за вступление в ЕС и НАТО, тогда голосуй за Порошенко..."

Как видим, думающие люди на Украине еще остались. Вопрос в том, что ни слушать их, ни, тем более, прислушиваться к их словам никто даже не собирается. И. похоже, в Киеве готовы платить за более, чем сомнительную "поддержку" НАТО доброй половиной земель, пока еще хотя бы номинально считающихся украинскими.

Александр Неукропный специально для Planet Today