Трамп и Путин: В ожидании любви

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Прочитав пресс-релиз ВЦИОМ о результатах опроса по поводу российско-американского саммита в Хельсинки, я понял, что представляю собой среднестатистического россиянина.

● По мнению большинства опрошенных (71%), на предстоящей встрече Дональд Трамп постарается укрепить позиции своей страны за счет других. Владимир Путин, напротив, попытается добиться решения проблем в наших отношениях и сближения России и США, полагают 62% россиян. Вхожу в обе группы.

● Более половины наших сограждан (56%) не ожидают существенных результатов для России после личной беседы Владимира Путина и Дональда Трампа. О позитивных итогах сказал каждый третий (33%) опрошенный. Я тоже не жду прорыва, но сам факт встречи мне нравится.

● Отношение россиян к США скорее негативное: так 26% в основном плохо смотрят на США, еще 14% — очень плохо. Точно не скажу, к какой группе себя причислить, но я точно здесь, а не среди наивных россиян, считающих Америку светочем добра и справедливости.

То, что встреча пройдет на фоне обострения отношений между Трампом и союзниками США, доставшимися ему по наследству, неплохо. Он их не просто не любит, как любой антиглобалист, — он их публично унижает. Уверен, что Путин попытается сыграть на этих противоречиях.

Если от Европы нам нужны экономические связи, которые вполне могут укрепиться благодаря торговой войне, развязанной с ней президентом США, то от Америки — политические. То есть, постараться договориться о перемирии (или хотя бы о нераспространении) по всему спектру, от информационной войны до реальной, которая пока ведется в двух важных для нас регионах — на Ближнем Востоке и на Украине.

Но это задачи на перспективу, в течение одного дня решить их не удастся. Однако импульс, задел для дальнейшего развития на рабочем уровне получить можно. Не стоит ни преувеличивать, ни преуменьшать значение предстоящей встречи.

Меня радует, что Трамп за два года достаточно окреп, чтобы саммит вообще стал возможен. При этом не стоит расценивать Соединенные Штаты как потенциального союзника (иногда мне кажется, что многие у нас всерьез на это рассчитывают). Трамповская Америка для нас союзник ситуационный, лишь для того, чтобы вместе разрушить монолитный Запад, представляющий для нас реальную угрозу.

У меня нет предчувствия любви между Вашингтоном и Москвой. Да она и не нужна.

У нас разные цели. Россия хочет перестать быть мишенью, страной, которую необходимо ликвидировать, чтобы безбоязненно править миром. Современные США намерены стать великой державой за счет всех остальных — Китая, Евросоюза и, конечно, за наш. Легкой жизни не будет, это точно. Но конкуренция и конфронтация — явления разного порядка.

Я за конкуренцию между суверенными государствами, которая была, есть и будет всегда. И которой не избежать. Но без применения военной силы. Чего избежать сложно, если судить по истории развития человеческой цивилизации.

О том, как друг друга не уничтожить, борясь за место под солнцем, и будет разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Павел Шипилин