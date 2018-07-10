Ох, уж этот хитрый Путин. Как Европа всего за месяц влюбилась в Россию

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Россия стала ближе жителям огромного количества стран, чем когда бы то ни было, уверены различные эксперты. Основную роль в столь кардинальном изменении отношения к государству сыграл проводимый сейчас Чемпионат мира по футболу. Власти страны смогли не только организовать турнир на наивысшем уровне, но и создать максимально комфортные условия для фанатов.

К началу Чемпионата мира по футболу-2018 мало кто верил, что национальная сборная России сможет показать достойный результат на турнире. Однако с тем, как футбольная команда уверенно продвигалась по ступеням состязания, все больше росла уверенность в том, что российский мундиаль является удивительным действием. И даже поражение в четвертьфинале от сборной Хорватии не смогло сломить этой уверенностью.

Футбол сплотил граждан страны в едином порыве поддержать национальную команду. Но, как оказалось, даже не это стало наибольшим достижением чемпионата. Россия «на своем поле» полностью переиграла тех ненавистников, которые десятилетиями сооружали стереотипы о варварском быту россиян. Болельщики, съехавшиеся со всего мира в принимающие города, получили не только огромный заряд энергии, но и понимание, что о России в отечественных СМИ «немножко» недоговаривают.

Чего только стоят восклицания бразильского фаната, которые стали теперь интернет-мемом, о его отношении к России. Но он вовсе не единственный, кто смог кардинально изменить свои взгляды на самую крупную державу мира.

Британские любители футбола выпустили ролик о своих похождениях по просторам России, где смогли развенчать множество мифов, образовавшихся перед чемпионатом.

Представитель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт также поделился своими мыслями о благоприятном эффекте, произведенном Чемпионатом мира-2018. Он уверен, что спортивное мероприятие может оказаться той точкой, с которой Россия начнет восприниматься государствами совершенно иначе. Ведь, в большей степени, политики всех стран отталкиваются от взглядов своих избирателей. А сейчас отношение к России более, чем позитивное.

К тому же, уверен немец, сейчас будет гораздо сложнее строить негативные стереотипы о бытности РФ, потому как они уже не будут восприниматься за чистую монету.

Подводя итоги, стоит обратить внимание на слова президента России Владимира Путина, который назвал иностранных фанатов «народными журналистами». То есть теми людьми, которые смогли увидеть Россию с другой стороны, нежели ее описывали ранее.

А это, в свою очередь, даст возможность полностью переосмыслить само отношение к государству в мире.