Уроки истории: Нужна ли России сменяемость власти?

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Необходимое ли условие процветания государства либеральный постулат, ставший заклинанием об одухотворяющей и всеисцеляющей сменяемости власти?

Плюс ли это — постоянные пертурбации на «троне», тяга повелителей избежать их? Преимущество ли стремление «вождя» успеть за каденцию вписать своё имя в анналы, постаравшись поддерживать на должной высоте рейтинг с целью быть переизбранным? Не ведут ли все эти усилия временщиков утвердиться и нормально работать на благо страны к политическим штормам, к пересмотру всего, совершённого предшественником, навязчивыми потугами переделать сделанное ранее?

Ответы на все эти вопросы в летописях имеются, но самые громкие всемирные хроники с недавнего времени пишутся за океаном, в республике, более молодой, чем Большой театр, главным хранителем вековых знаний мира Голливудом, приравнивающим легендарных царей к героям комиксов. Ну, правильно ведь, и те и другие всех победили. Раз в Светоче демократии принято, чтобы страной правил деятель не более восьми лет, следовательно — это единственно верная норма, не подлежащая обсуждению и осуждению.

Что, был правитель и в США, стоявший в их главе более двух каденций? Но ведь демократии ради, таинств свобод личности и социального согласия лучше забыть о том, что при Франклине Рузвельте, четырежды президенте растущей империи она смогла справиться с Великой депрессией, выработать и осуществить «Новый курс», победить во Второй мировой (или, может быть, реализовать все благие замыслы именно благодаря последней, малом в ней участии и помощи обеим противоборствующим сторонам). То есть, заложить фундамент того величия, — средства его достижения не важны, — которое и собирается возвратить Трамп.

В нашем отечестве также самые значимые правители были у кормила более «двух каденций».

Иоанн Васильевич Грозный, помимо важнейших реформ, за 39 лет владычества увеличил территорию царства московского почти вдвое, и… был записан в сатрапы. Владимир Великий Креститель сидел на престоле 37 лет. Грандиозный реформатор-западник Пётр I за 36 лет создал Империю, вёл весьма успешную экспансионистскую политику. В Россию вошли Камчатка, прибалтийские лимитрофы, созданы сотни мануфактур. Императрица-просветительница Екатерина II за 34 года царствования проводила наступательную политику (Крым, Грузия). Победитель в Великой войне и создатель социалистического блока Иосиф Сталин управлял СССР 29 лет. Жизнь Царя-освободителя Александра II на 27-м году царствования прервали пули народовольцев.

Каждый из шестерых русских самодержцев, управлявших державой более четверти века, был весьма успешен в реформах и приращении земель. Исключение, пожалуй, — Александр II. Он, похоже, о правах человека думал больше, чем о многом другом. Первым же своим актом амнистировал «правозащитников» (декабристов и петрашевцев), которые преследовали самодержца, учредившего разделение властей, держа его на прицеле всё время царствования. Шестое покушение прервало жизнь Освободителя. И никто из этого ряда повелителей не отрицал, что был преемником предшественника: кто по причине кровного наследования, кто — идеологического. Зато сейчас немногие терзают всех постулатом о невыносимости жизни целых поколений, не имеющих представления о демократии, не видевшего другого в кремлёвских кабинетах?

Наверное, самые яркие примеры отказа от «политической эстафеты» без революционного изменения строя в новейшей истории — Хрущёв, ставший самой большой ошибкой Генсека, учившего, что у штурвала должны быть управленцы, — те самые кадры, которые решают всё, — а не профессиональные революционеры-подпольщики, Горбачёв. Трамп.

Развенчание сталинского курса в 1960-х оттолкнуло от нас ближайшего азиатского союзника — КНР. Оно стало часовой бомбой, взорвавшей СССР. «Наследник по прямой», разоблачитель-Горбачёв довёл «до ума» дело, незавершённое Хрущёвым. Он в одностороннем порядке завершил Холодную войну, по ходу предав Союз. Деяния Трампа, — пока, — США не развалили, но движется всё в верном направлении. Уже льются ушатами обвинения предшественников в многочисленных геополитических потерях.

Такие вот «наследнички» порой добираются до верховного кресла даже в сверхдержавах.

Главный аргумент адептов сменяемости властей: если начальник проявит себя с худшей стороны — будет сменён волею народа. Даже если не брать экстремальных примеров, — Гитлер начал путь фюрера с демократических выборов, — есть ли у последователей «текучки держащих бразды правления» гарантия, что СМИ, которые «втюхали» им неправильного кандидата один раз, не смогут сделать это повторно? Есть примеры, обратные укреплению владыки на троне. Тот же Горбачёв при всей профнепригодности к роли лидера, — если, конечно, не был поставлен кем-то специально для развала Союза, — в 1985-м Генсек имел практически неограниченные полномочия и при желании мог бы сохранить страну. Даже с Прибалтикой, но…

Каждый отстаивает интересы державы так, как их понимает, возвращает ей величие своим путём. И даже боссу самой демократической державы может быть по нраву идея безлимитного правления по образу и подобию авторитарного Китая. Интересно, сколько себе годков на троне отмерил 72-летний президент? Или решил передать власть по наследству? Таких случаев в США немало. Либо просто переназначить себя для совершения славных дел не отвлекаясь на рейтинги, заочное соперничество с соперниками и дальновидными социологами? Вообще, сменяемость — вещь неплохая, но это — только механизм. Иногда он работает отменно, порой — с натугой, а часто не действует вовсе.

Вот и стоит подумать, что лучше: треть рабочего времени, истраченная на поддержание рейтинга, — а встреча с Кимом и намеченная — с Путиным назначались не потому, что очень надо поговорить, а чтобы это успело срезонировать к промежуточным выборам, на что однозначно указали японцы, — или «обрастание» стоящего у руля личными связями. В устах либералов последнее — очевидный минус, мешающий конкурировать с лидером. Достойный аргумент для того, кто стремиться к единоличному управлению миром, но, желательно, без привлечения внимания строгих санитаров.

Хотя, безусловно, бдительные работники сферы политической психиатрии не могут не заметить излишнюю метаморфозу в настроениях «клиента», его идеалах и чаяниях. Град на Холме всегда защищал права граждан, в основном, других государств, причём всех без исключения, последний случай — в КНДР. Что же касается их соблюдения внутри… никому не позволяется вмешиваться в дела Империи добра. Интересные показатели: замкнутость и скрытность — симптомы шизоидной психопатии, всё это умножено на манию величия, ипохондрический синдром и бред преследования.

Положить столько сил на соблюдение гражданских свобод, в том числе геев, верующих всевозможных конфессий и атеистов, изобличать нарушающую все и вся Россию в том, что она — «сила нестабильности», и тут… даже Китай указал Штатам на несоблюдение правовых норм. Что делать в такой ситуации? Только выходить из всех соглашений. Теперь у «пациента» руки развязаны. И пока медработники не успели зафиксировать буйного больного, есть хороший психологический метод: похвалить его. Это и сделал израильский премьер, дав высокую оценку выходу США из ооновского совета, блюдущего права человека. Глядя на всё это, осознаёшь справедливость наблюдения, что душевнобольные — повсеместно, но вот в профильные учреждения попадают лишь те, кто спалился.

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