В Европе открывается новый фронт войны с исламизмом

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Похоже, "мигрантскому раю", особенно для выходцев из мусульманских стран, в Западной Европе действительно наступает конец. Вслед за объявление о крайне резком ужесточении внутренней политики относительно таковых Германией, за дело взялась ее ближайшая соседка - Австрия. И взялась, судя по всему, всерьез.

Так, австрийский канцлер Себастьян Курц заявил о воистину беспрецедентных шагах - Австрийская Республика закрывает семь мечетей и высылает ряд имамов (глав мусульманской общины), обвиненных в "политизации ислама. Всего Австрия готовится выдворить вон около 150 человек, поскольку под действие закона о запрете иностранного финансирования могут попасть около 60 имамов и члены их семей.

О каком, собственно финансировании и о каких именно мечетях идет речь? Прежде всего, закрыта будет так называемая мечеть "Серых волков" (мечеть салафитов) в Вене. мало того - также будет распущена вся религиозная арабская община. Официально она носит название ATIB - «Турецко-исламский союз культурного и социального сотрудничества в Австрии». На самом деле, этот союз объединяет более 60 общин и насчитывает около 100 тысяч человек. По мнению властей Австрии, никаким социальным и, тем более культурным сотрудничеством в ATIB и не пахнет. официальная Вена прямо обвиняет организацию в распространении турецкого национализма.

Очень похоже, что на сей раз в Вене настроены более, чем серьезно, хотя и обставляют дело со всей возможной бюрократической педапнтичностью. Министр внутренних дел Герберт Кикла заявил, что выдворение имамов, связанных с ATIB, осуществляется на основании закона о запрете на иностранное финансирование, а Себастьян Курц уверяет, что эти шаги полностью согласованы с Исламской религиозной общиной Австрии."Параллельные общества, политический ислам и радикализация не имеют места в нашей стране", - именно такими словами Курц подвел черту под возможными дискуссиями на данную тему.

Нельзя не отметить, что подобные антиисламистские действия предпринимаются властями Австрии вовсе не на пустом месте и не в порядке "перестраховки". Все дело, пожалуй в том, что страна стала фигурантом весьма печальной и тревожной статистики, озвученной экспертами ООН. оказывается, Австрия оказалась лидером в Евросоюзе (в расчете, так сказать, на душу населения) по числу «новобранцев», отправляющихся воевать в Ирак и Сирию на стороне ИГИЛ* и «Ан-Нусры»*. Особенно высоким этот показатель был на стыке 2014-2015 годов.

Согласно официальным данням, встать под зеленое знямя ислама с оружием в руках, а, фактически - присоединиться к террористам собирадись 317 человек, проживавших на территории австрии. 60 из них, к счастьЮ. свои намерения осуществить не сумели. поскольку были задержаны и вместо лагерей по подгготовке боевиков оказались за решеткой на весьма солидные сроки, предусмотренные соответствующим антитеррористическим законодательством. При этом помимо устремившихся на войну мужчин, н нашлись среди будущих "воинов джихада" те, кто потащил за собой женщин, а то и целые семьи с детьми.

"Многие, кто решил воевать, были из числа мигрантов или бедняков. Также были люди, подвергавшиеся расовой или религиозной дискриминации, остракизму и социальной изоляции, и люди с психическими отклонениями" - констатировали изучавшие данный вопрос эксперты ООН. По их оценкам, помимо банальной финансовой заинтересованности и сугубо психологических моментов вроде "поисков себя" или желания приключений, многих потенциальных террористов толкнули на пагубный путь "идеологические и религиозные убеждения". Следовательно, проповеди "нежелательных имамов", от которых сегодня стремится избавиться Австрия, и вправду, были делом вовсе не безобидным.

В свое время Европа допустила слишком много либерализма и попустительства в отношении представителей далеко не "белых и пушистых" религиозных течений и организаций. Все это позволило исламскому экстремизму не только проникнуть в самое ее сердце. но и пустить там довольно глубокие и широко разветвленные корни.Теперь их приходится выкорчевывать, и, похоже, не стоит надеяться на то. что процесс этот будет простым и быстрым.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда

Александр Неукропный специально для Planet Today