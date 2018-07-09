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США против Германии или кто первый решится на активный диалог с Россией

Понедельник, 09 Июля 2018 12:51
США против Германии или кто первый решится на активный диалог с Россией Фото из открытых источников

Лидер США Дональд Трамп не единожды акцентировал внимание на своей склонности к агрессивной политике по отношению к странам ЕС. Потому представителей европейского содружества очень насторожила появившаяся в СМИ информации о желании вывода американским лидером своих военных подразделений с территории ЕС. Это, по имеющимся данным, произойдет в том, случае, если принимающая сторона откажется от справедливой платы за свою безопасность. Качество справедливости, конечно же, будет оцениваться представителями США.

 

За свою недолгую политическую деятельность Дональд Трамп уже доказал миру, что в первую очередь его интересуют выгоды для собственного государства. Он может пойти на любые рискованные шаги, чтобы ее добиться. В своем давлении на Евросоюз лидер Соединенных Штатов нацелен непосредственно на главного их представителя – Германию. 

 

Это подтверждается и недавним выступлением Трампа в штате Монтана, где он рассказал о своей беседе с канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время разговора президент США дал понять своей коллеге, что базирование американских войск очень важно для европейского спокойствия. Однако, Соединенные Штаты не видят самоотдачи со стороны партнеров. 

 

Кроме того, Трамп намекнул Меркель на непоследовательность ее политики. Якобы она просит защиты у США от России, но в то же время подписывает многомиллиардные газовые контракты. А американские военные, наоборот, получают гораздо меньше, чем того требует дислокация войск. Дональд Трамп пообещал обязательно поднять этот вопрос на саммите НАТО, который пройдет в Брюсселе уже на этой неделе.

 

Но в своем громком монологе американский правитель забыл тот факт, что политика и его государства по отношению к России выглядит несколько странной. Ведь и правительство Трампа не особо спешит снимать российские санкции, однако, несмотря на это, выступают за улучшение диалога. Хотя здесь суть происходящего выглядит несколько иначе. Отдельные представители парламента США начали активно форсировать тему о переформатировании санкций в отношении России.

 

Так, представитель от республиканцев Рон Джонсон в одном из интервью подчеркнул, что ограничения должны касаться российских олигархов, а не самого государства. Таким образом, по мнению политика, две страны смогут нормально развивать экономические отношения. Хотя, заметил Джонсон, как показывает практика, нынешние санкции не особо ущемляют Россию.

 

Все описанное выше четко указывает на то, что, и Германия, и США намерены вновь «подружиться» с правительством РФ. Но в штатах намереваются обязательно дружить так, чтобы в эти отношения не лезла Германия. Скорее всего такая стратегия наиболее удобна для США в качестве наращивания своего экономического потенциала. Немецкие же политики не столь радикальны в своих взглядах. Они готовы сотрудничать с Россией на любых выгодных для себя условиях, но перестраховку в виде США все же предпочитают для себя оставить.

 

Такая конфронтация продлится, скорее всего, на намеченной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, где лидеры двух государств обсудят насущные вопросы. И здесь российскому президенту придется приложить немало усилий для того, чтобы не нарушить наметившиеся положительные тенденции в отношении с США, но при этом исправно довести до финала общий с немцами проект «Северный поток-2». Однако, создается впечатление, что все разыгранные уже действия являются не более, чем театральной постановкой, которая может вывести мир на новый этап дипломатических отношений. Именно в них будут устанавливаться обновленные правила будущего миропорядка.

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Корниенко Дмитрий Опубликовано в Геополитика   Теги геополитика
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