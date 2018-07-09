Краткое руководство: Как совершить военный переворот

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Государственные перевороты являются самым популярным способом изменения формата государственной власти в мире. Подобным образом сменилось ни одно правительство и, скорее всего, в будущем это средство будет также на первых местах. Только в 60-х годах в среднем за год проходило 12 госпереворотов. Однако тогда информационная насыщенность была не столь велика, как сейчас, и любое революционное действие привлекало внимание общественности.

Сейчас же перевороты стали для мира, то ли обыденностью, то ли их количество еще больше возросло. Но факт остается фактом – человечество наблюдает за подобного рода противостояниями с гораздо меньшим интересом. К тому же, успех военных переворотов значительно снизился в сравнении с былыми временами. Это связано в большей мере с развитием средств коммуникаций, которые не дают необходимого пространства для лиц, намеревающихся сместить правительство.

Кроме того, как показывает практика, следует придерживаться правил, которые выработали предыдущие успешные заговорщики. Их последовательность дает шанс заполучить желаемую власть, а несоответствие хотя бы одному из пунктов ведет к разрушению всего плана.

В первую очередь, успешные революционеры всегда брали под контроль средства коммуникации. Об этом писал и Владимир Ленин в своих «Советах постороннего». Подобный шаг важен для того, чтобы донести общественности главную мысль своей деятельности. Ведь заговорщики должны дать понять жителям государства, что государственный переворот – это назревшая необходимость.

Кроме того, контроль за средствами коммуникаций обрывает любую связь с действующей властью, консервируя ее взгляд на происходящее. Также это помогает сокрыть от глаз мировой общественности не самые правомерные действия со стороны революционеров.

Конечно же, не менее важную роль в военном перевороте имеет и получение влияния над военизированными структурами. Этот маневр, чаще всего, также проводится посредством СМИ, в которых массово распространяется информация о том, к примеру, что большая часть военных подразделений приняла сторону революционеров. Таким образом заговорщики могут склонить на свою сторону армию и подчеркнуть свои силу в происходящем.

Еще одним шагом, который стоит упомянуть, является лицо революции – человек, несущий идеи переворота. Публичные выступления этого представителя путча дают осознать человеку всю важность происходящего. Человек, который с уверенностью праведника, провозглашает основные лозунги революции зарождает уверенность у народа в правильности действия.

Если взглянуть внимание на все успешные государственные перевороты последних времен можно понять, что все представители революции в какой-то степени умело используют эти методы, в той или иной степени. Более того, становится очевидным и тот факт, что средства коммуникации занимают главенствующие позиции даже в военном перевороте, где на первом место, казалось бы, должны выступать военизированные подразделения. Но главное должен помнить каждый: любую революцию воплощают в жизнь романтики, а ее плодами пользуются лжецы. Не стоит рассчитывать, что столь радикальные меры приведут к улучшению благосостояния всего народа. Чаще всего это не более, чем обман.