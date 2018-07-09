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США обвинили Россию в попытках развала НАТО

Понедельник, 09 Июля 2018 07:30
США обвинили Россию в попытках развала НАТО Фото из открытых источников

Североатлантический Альянс снова боится. И снова - русских... Оказывается, они, не размениваются по мелочам, а, ни много, ни мало,  поставили себе целью  расшатать и развалить этот "оплот свободного мира" и единственный "щит мировой демократии и свободы". ну, очевидно, для того, чтобы потом не напрягаясь и без помех "аннексировать" и "оккупировать" весь земной шар оптом.

 

Примерно с такими обвинениями в воскресенье, 8 июля выступила постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон. В своем интервью телеканалу «Fox News» эта дама не ограничилась "дежурным" перечнем "грехов" России - как то: упоминанием "враждебной деятельности" по всему миру, в том числе, и на  Украине и разглагольствованиями об "аннексии Крыма", а также "вмешательством в выборы" везде, вплоть до Антарктиды. Она пошла гораздо дальше!

 

"Они (русские) хотят дестабилизировать сильнейший оборонный альянс в мировой истории, которым является НАТО!" - раскрывает коварные планы Кремля Хатчисон. каким же образом Москва намерена осуществить данный ужасный замысел? Да очень просто: "Я считаю, что Россия пытается переманить Турцию на свою сторону, они пытаются переманить многих наших союзников!" - негодует американская дама-постпред. НИ тут же рассыпается в комплиментах Анкаре - оказывается, "Турция является одним из сильнейших членов НАТО, с которым США намерены продолжать сотрудничество". Правда, "сотрудничество" это очень уж смахивает на диктат и шантаж, но в Вашингтоне ведь по-другому и не умеют!

 

"Мы очень против покупки Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400, потому что это отрицательно скажется на совместимости вооружений НАТО в Турции. Мы не можем одновременно использовать созданную Россией оборонную систему и поставлять F-35 в Турцию. Поэтому мы работаем с Турцией по всем направлениям, чтобы они не размещали эту российскую систему у себя" - заявила Хатчисон.

 

После этого особенно трогательно звучат ее слова о том, какая, оказывается, дружеская и чуть ли не семейная атмосфера царит в НАТО: "Каждое усилие, которое мы можем предпринять и которое направлено на усиление нашего альянса и партнеров, очень полезно, продуктивно и необходимо". Так оно, возможно и есть - при условии что все происходит так, как хочется Соединенным Штатам. Впрочем, этот "перл" лицемерия - ничто в сравнении с ее же словами о России. Оказывается, североатлантический альянс ... "ведет Россией диалог, несмотря на ее злодейскую деятельность!" Именно так и сказала!

 

И даже уточнила детали: "“У нас есть Совет Россия — НАТО, где посол  России встречается с послами из стран — членов НАТО. Многие из  з лидеров стран нашего альянса проводят встречи и Путиным, европейцы это делают. Мы поддерживаем контакты на военном уровне, говорим с российским начальником Генерального штаба.” По словам Хатчисон на такие ужасные жертвы, несомненно жутко травмирующие их нежную и ранимую психику, функционеры НАТО вынуждены идти, "чтобы не допустить эскалации враждебности". Вот интересно, а собственные русофобские заявления она таковой эскалацией почему не считает?!

 

Не меньшее недоумения вызывают и довольно странные воззрения Хатчисон на непосредственно американо-российские отношения. Удивительно - такая взрослая тетя, при ответственной должности... И, тем не менее, по сей день продолжающая считать Россию объектом для "воспитания" со стороны США, а ее лидера  - "мальчиком для битья", обязанным становиться навытяжку перед американским президентом. ну, сами посудите - слова изначально вроде правильные, но смысл-то, как говорил один киногерой, гадский!

 

“Мы хотели бы, чтобы Россия была союзником и торговым партнером. Тем не менее,  в данное время относительно  Росси действуют санкции, которые мы ввели за ее злоумышленную ​​деятельность и попытки внести раскол в НАТО. Я думаю, что президент Трамп призовет Владимира Путина к изменению поведения!   - именно такой, простите, откровенный бред на полном серьезе несет Хатчисон.

 

Ага, конечно... "Призовет к смене поведения". А, может, еще и отшлепать попытается? Вопрос только - кто кого?! И призовет, и отшлепает при необходимости. Пока в Вашингтоне будут носиться с подобными шизофреническими фантазиями и продолжать сыпать в адрес России нескончаемыми обвинениями в "злодействе", не то, что  о каком-либо "союзничестве", но и просто о нормальных отношениях ни с США, ни с НАТО речь вряд ли сможет идти

Александр Неукропный специально для Planet Today                              

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги НАТО Россия США Турция С400
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