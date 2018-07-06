С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю

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Задевать нежных и ранимых небратьев (до 1991го существоваших под псевдонимами «братушки» и «братские народы», а сегодня гордо именуемые «союзники по НАТО»), оказывается, небезопасно. Слова о том, что что они, небратья, слегонца так русофобы и немного так продажные, вызывают бурю отрицательных эмоций, причем не только у самих небратьев.

Немаленькая часть граждан России решительно протестует против этаких оскорблений, требуя немедленно прекратить грязные инсинуации, так как

1) небратья все поголовно прекрасно относятся к России, просто злые англосаксы их обманули и заставили гадить на всё, что имеет прилагательно «русский»

2) Смачно плюет в сторону России не «братский» болгарский (литовский, украинский и т.д.) народ, а подлое и гадкое капиталистическое правительство, которое никакого, ну ни малейшего отношения к народу не имеет

Именно эти комментарии заставили меня написать статью, так как, честно признаться, я сам переболел этой тяжелой болезнью под названием «братство народов»

Сам я родился и вырос в СССР, в той его части, что сейчас зовется Латвией, и был воспитан на принципах интернационализма и классовой солидарности, сызмальства находясь в двуязычной среде и тесно общаясь с латышами, которых всегда было большинство среди моих коллег и приятелей.

Даже после оголтелой русофобской компании 90х и лишения гражданских прав половины русского населения, эти самые мои друзья и коллеги из числа титульного населения, хором уверяли что вся эта русофобская вакханалия - исключительно и только плод воспаленного воображения политической элиты, а простые прибалты как были, так и остались - такие же дружелюбные и очень даже симпатизирующие всему русскому (особенно если всё русское выражается в свободно-конвертируемой валюте).

Как спичку об колено, сломал эту сказку о плохой элите и хорошем народе, латвийский референдум о наделении русского языка официальным статусом. В Финляндии, где шведов не более 5%, шведский является вторым государственным, всё делопроизводство, законодательство и даже таблички на домах - на финском и на шведском, так что почему бы братскому латышскому народу на наделить в Латвии такими же правами русский язык?

Ну а раз правительство (как говорят сами латыши) – поголовно сволочи, не беда – прямая демократия позволяла на тот момент обойти этих упоротых и вынести вопрос на референдум, что русская община и сделала. Вот тут и наста момент истины…

Такого титульного единодушия русские, честно говоря, не ожидали. Латыши шли на референдум о статусе русского языка, как лосось на нерест. Против русского языка шли голосовать даже те, кто вообще никогда не посещал такой аттракцион, как выборы.

Внуки на каталках везли на избирательные участки своих престарелых бабушек, жены спозаранку тащили еще неопохмелившихся мужей, латышские гастарбайтеры, давно и бесповоротно живущие за границей, брали под любые проценты кредиты и всей семьей летели в Латвию – гражданский долг свиристел, произрастал и сочился из каждого титульного гражданина.

ВСЕ, поголовно ВСЕ латыши проголосовали против права русских говорить на родном языке. После чего полностью и окончательно стало понятно – сказка про плохое правительство и хорошее население – для лохов. Нет у небратьев никакого плохого русофобского правительства, которое не дает расцвести русофильским настроениям титульного населения. Есть согласованная, консолидированная русофобия, накрепко спаявшая союзников по НАТО, в коих ходят ныне прибалты и болгары, венгры и румыны, чехи и поляки.

Надо честно признать – виноваты в этой русофобии в первую очередь мы сами – русские. Мы сами своими руками откормили русофобских мутантов, вырывая кусок хлеба у разоренного войной русского Нечерноземья и отдавая его «братским» небратьям. Мы сами надрывали свою собственную нацию, добывая в вечной мерзлоте ископаемые и нахаляву закачивая ресурсы в экономику «социалистических партнеров» по СЭВ.

А халява никаких братских чувств никогда не вызывала. Халява всегда вызывает чувство неполноценности, вседозволенности и презрения к дарителю. У самых интеллигентных родителей, осыпающих своё чадо подарками и выполняющих все его капризы, вырастает такой хам и жлоб, что его легче пристрелить, чем заставить приносить пользу обществу. В отношениях между нациями – то же самое:

Россия для небратьев – друг, товарищ и корм…

«Братушки» и другие социалистические небратья, отстроившие свою промышленность и сельское хозяйство за счет России, еще в советское время с высоты «витрины социализма» с плохо скрываемым презрением смотрели на «эту нищую рашку», а когда их сформированную точку зрения финансово простимулировали англосаксы – «Остапа вообще понесло»…

Одного господа лимитрофы не учли от слова «совсем» - Земля круглая, а англосаксы – хитрые. Пообещав за хорошее поведение взять небратьев в господа, в результате их не взяли даже в лакеи. Заставив круглосуточно завывать мантры про плохую Россию, никакими русскими рабами небратьев не наделили, платить Россию репарации в пользу небратьев не заставили…

Идите, - сказали англосаксы небратьям, - и сами возьмите, что хотите… и махнули рукой в сторону Москвы. Получилось совсем как у классика: «И слабым манием руки на русских двинул он полки…» И вот эти полки «братушек» и остальных небратьев в настоящее время очень понемногу начинают осознавать, что англосаксы, вместо халявы, к которой они привыкли в СЭВ и СССР, предлагают на выбор

- развернуться цепью и идти войной на Россию…

- идти в…

- идти на…

И вот после ознакомления с таким незамысловатым выбором, перебрав и примерив на себя историческую ретроспективу таких походов, многоголосый небратский хор, по инерции ещё проклинающий русских и прославляющий англосаксов, пока очень робко, но начал издавать новые старые трели - про вечную любовь к 1\6 части суши, а особенно – к халявным российским ресурсам и 140-милионному российскому рынку сбыта.

Болгарский президент, напомнивший Путину, что русские ДОЛЖНЫ быть великодушными, предложивший забыть, что братушки буквально вчера своими шаловшивыми ручками нанесли ущерб в миллиард полновесных евро, и смиренно попросивший допустить их до халявных энергоресурсов – это первый «братушка по разуму» в нашей бесконечной Вселенной геополитических Лохов.

Вангую, что за этими «братом по разуму» вскоре потянуться сёстры по разуму, тётки по разуму и дети – по недоразумению…

Дорогие соотечественники! Не ведитесь! Все небратские сопли про их неожиданное такое русофильство – это исключительно предпродажная подготовка с готовностью за мзду малую переобуться в прыжке. Каждый рубль, который вы инвестируете в «братские чувства» «братушек» и небратьев, вы инвестируете в презрение и ненависть к русским и к свой стране. Каждое рабочее место, которое благодаря вам «в счет будущей любви» будет создано на небратских территориях – будет использовано «нашими западными партнерами», как окоп в гибридной войне с Россией.

Это не значит, что надо замкнуться в своих границах и показывать кукиш из-за КПП. Это значит полный и окончательный перевод любви «братских народов» на так милые западному сердцу товарно-денежные отношения. Хотят небратья создать за счет торговли с Россией рабочее место? Пусть сначала создадут два на Валдайской возвышенности. Претендуют на рубль российских инвестиций в свою небратскую экономику – пусть обеспечат 2 рубля инвестиций в экономику РФ.

А кому такой бизнес-план не нравится – тот пусть продолжает вилять хвостиком перед англосаксами. У этих ребят опыт в “поднятии экономик” колоний просто неимоверный. Вангую, что мое поколение застанет время, когда под чутким управлением “наших западных партнеров” весь хор небратских государств разделит участь Ломбардии, Голштинии, Аквитании и прочих евронеудачников.

Англосаксы, кстати, тоже поняли, что натворили. Они с ужасом осознали, что русский агрессор не вытаскивал ресурсы их «оккупированного» созвездия иждивенцев, а наоборот – круглосуточно вкачивал в них всё, что мог бы потребить сам.

«Братушки» и остальные небратья, 50 лет гирей висевшие на России, так и не дали ей после разрушительной войны подняться на ноги и, таким образом, предоставляли фору «нашим западным партнерам» не имевшим на балансе такое сомнительное счастье.

И вот в начале 90х англосаксы своими руками эту гирю у России отобрали… И это действительно геополитическая катастрофа. Вопрос только – для кого?… Триллион!!! Триллион полновесных еврорублей вкачали "наши западные партнёры" в Восточную Европу, прежде чем поняли - эти захребетники разорят ЛЮБОГО спонсора, при этом не испытывая ни малейшей благодарности, что они убедительно продемонстрировали при обсуждении вопроса о беженцах.

Спонсоры ещё надеются построить всю эту восточно-европейскую русофобскую тусовку в пехотные цепи и отправить их на Восточный фронт отвоёвывать для "всего цивилизованного человечества" халявные природные ресурсы у "этих русских варваров". Восточно-европейская ничего не имеет против халявных российских ресурсов, но категорически не согласна разворачиваться в цепи, уже присмотрев себе непыльное место в обозе... Ну и... чисто на всякий случай прощупывают варианты переобувания в прыжке, если вдруг "эти варвары нетолерантно взбзднут" и в воздухе запахнет новым 1945м... Интересное продолжение следует, оставайтесь с нами, обещаю - скучно не будет...

Сергей Васильев