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Стратегия Трампа направлена на развал Евросоюза

Пятница, 06 Июля 2018 11:11
Стратегия Трампа направлена на развал Евросоюза Фото из открытых источников

Остается совсем немного времени до момента встречи глав стран-представителей НАТО. Однако уже сейчас ясно, что президент США Дональд Трамп наметил очень серьезный разговор с представителями Европы. Более того, появляются слухи и о вовсе абсурдных решениях американского лидера – выводе своих войск из Германии.

 

Такая вероятность появилась после статьи в The Washington Post, которая гласила о том, что представители США просчитывают расходы на возможный вывод с немецкой территории своих подразделений общей численностью 35 тысяч человек. Этот контингент, по данным издания, намереваются перебросить в Польшу.

 

Подобное действие со стороны США ранее казалось немыслимым, но при президентстве Трампа возможно всё. Европа с опасением относится к каждому шагу американского лидера, который, в своей неповторимой манере, готов пойти на любой рисковый шаг. Последние действия в политике Дональда Трампа указывают на то, что он вовсе не рассчитывает на ЕС в ее нынешнем виде. Ведь государства Евросоюза все чаще начинают говорить «нет» своему заокеанскому партнеру, а такой ход событий Америку устраивать не может.

 

Такие посылы указывают лишь на то, что Европа превращается из сильного союзника в опасного конкурента для США. А американскому правительству нужна Европа зависимая, готовая пойти на любые авантюры, пусть и в ущерб себе. К тому же, экономическая ситуация сейчас склоняется вовсе не на сторону Соединенных Штатов, что Трампа, как успешного бизнесмена, также не может радовать. Поэтому для европейских государств начинают вводиться пошлины на различную продукцию.

 

Но зачем же Соединенные Штаты столь открытый саботаж дипломатических отношений между государствами? Не легче, как они это делали раньше, сплотить европейские государства вокруг себя, очертив некий общий круг проблем. Скорее всего в США уже не считают подобную стратегию успешной. Ведь ЕС уже далеко не наивное содружество напуганных государств, а настоящий экономический лидер. А значит, решение может быть только одним – переформатирование союза под себя. В таком виде, где Соединенные Штаты оказались бы в центре принятия решения, а европейские лидеры вновь лишь вторили им.

 

Однако для этого нужно не только упрочнить свое экономическое превосходство, но еще и указать на слабости своего «союзника». Конечно же, наибольшее давление пришлось на несомненного лидера Европы – Германию. Здесь оказывается давление, как внутреннее (проблема с мигрантами, из-за которой немецкому канцлеру Ангеле Меркель приходится буквально садиться в дипломатический шпагат), так и внешний. Как и в прежние времена Соединенные Штаты лишают силы вождя, дабы показать племени его слабость.

 

И тут возникает закономерный вопрос. Правительство Дональда Трампа, по сложившейся уже традиции идет ва-банк, в надежде, что Евросоюз осознает свою несостоятельность в отдельных вопросах. Но понимают ли это в ЕС и уж тем более в Германии? Скорее всего, да. И им остается лишь два варианта – принять ставку или согласиться с условиями Соединенных Штатов. 

 

Если Германия согласится дать бой американскому правительству на политической арене, ей придется обвыкаться с новой ролью – не только лидера ЕС, но еще и одного из лидеров международных мнений. И здесь Германии будет важно уже не просто попробовать себя в новом амплуа. Придется укрепляться в новой должности и доказывать свою состоятельность. Более того, здесь уже не будет места той размеренности, в которой привыкли думать в Европе. Германии придется принимать уговоренный темп, а то даже и взвинчивать его. Но готова ли к этому Германия и ее союзники из Европы?

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Корниенко Дмитрий Опубликовано в Геополитика   Теги геополитика
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