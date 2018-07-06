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Как Америка и Россия мир делить будут

Пятница, 06 Июля 2018 09:52
Как Америка и Россия мир делить будут Фото из открытых источников

- Россия - красивая страна, люди здесь очень приветливые. Они хотят для себя и своих детей лучшей жизни, как того хотят и американцы. Я был рад узнать больше о вашей стране. Россияне очень гордятся своей страной, и это правильно.

 

Хорошо сказал, красиво и по-доброму, правда?

 

Это Джон Нили Кеннеди, сенатор-республиканец от штата Алабамы. Сенатор Кеннеди побывал в Москве в составе делегации американского Конгресса, и по итогам визита дал интервью «Коммерсанту».

 

Начал сенатор именно так, благостно: «Я был рад узнать больше о вашей стране. Россияне очень гордятся своей страной, и это правильно».

 

Сенатор Кеннеди, кроме прочего, известен своими двумя высказываниями о России.

 

Первое – о президенте России Владимире Путине: «…пытаться переубедить Владимира Путина - это как кормить акулу с руки». Второе – о России и русских: «…по России надо ударить санкциями, вломить русским так сильно, чтобы они не смогли собрать кости».

 

Журналист напомнил ему и первое, и второе.

 

Про Путина и кормление акул сенатор Кеннеди ответил так:

 

- Но ведь можно же кормить акулу с руки. Просто это надо делать очень осторожно.

 

Про «вломить русским» даже выкручиваться не стал:

 

- Если Россия продолжит вмешиваться в наши дела. Для нас наша демократия значит очень многое, и мы не потерпим, чтобы кто-то пытался влиять на наши выборы.

 

А вот как вежливый сенатор-республиканец видит взаимодействие России и США в мире:

 

- Я пояснял нашим российским собеседникам, что в Америке, употребляя слово «пожалуйста», человек выражает уважение. Это знак дружественного отношения. А далее я, обращаясь к ним, говорил: «Пожалуйста, не вмешивайтесь в наши выборы. А заодно и во французские, немецкие и британские. Пожалуйста, уйдите с Украины и позвольте украинцам самим определять свое будущее. Пожалуйста, уйдите из Крыма. Пожалуйста, помогите нам добиться мирного урегулирования в Сирии. Пожалуйста, не дайте Ирану закрепиться на юге Сирии, иначе это приведет к эскалации войны».

 

Как видите, в США тоже есть «вежливые люди».

Они говорят приблизительно следующее:

 

- Пожалуйста, уйдите. Не мешайте США проводить их внешнюю политику и править миром. Иначе это приведет к эскалации войны и мы вам вломим. Страна у вас красивая, люди приветливые. Но править миром будут США.

 

Вот такое послание, с очень понятными условиями. Вот такой вот дележ мира получается.

И что делать России?

Соглашаться?

 

Валерий Савельев

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Волкова Алена Опубликовано в Геополитика   Теги США и Россия последние новости
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