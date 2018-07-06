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Россия выигрывает "битву за заложников"?

Пятница, 06 Июля 2018 07:30
Россия выигрывает &quot;битву за заложников&quot;? Фото из открытых источников

В изрядно затянувшемся противостоянии между Россией с одной стороны и Украиной и потакающими ей странами Запада с другой в вопросе людей, фактически, являющихся заложниками навязанного нашей стране "нэзалэжной"  конфликта, кажется, наступает явственный перелом. А всего-то и нужно было - проявить достаточную твердость и последовательность в отстаивании собственных интересов!

 

Именно такая позиция - максимально жесткая и бескомпромиссная, была, наконец, озвучена российским МИД по одному из моментов, безусловно, являющихся ключевым в данной теме. Представитель ведомства Мария Захарова на брифинге совершенно четко заявила  следующее: "Требуем от Киева немедленного и безусловного освобождения Вышинского из-под стражи и снятия с него всех возмутительных в своей лживости обвинений.  "Дело Вышинского" – вопиющий факт не просто давления, а физической расправы с представителем средств массовой информации!"

 

Ну, наконец-то - не "просим", не "предлагаем" и не "надеемся", а именно, что требуем. безоговорочно и ультимативно! Давно пора было... Только такие действия способны раз и навсегда поломать грязные игры Украины, которая решила, что нашла крайне выгодную, беспроигрышную, практически, стратегию вести торг с Россией. Чего уж проще - наловить русских побольше,ь да и заняться откровенным шантажом! Напомним, Кирилл Вышинский является руководителя "Риа Новости Украина", разгромленного 15 мая нынешнего года в Киеве новоявленными гестаповцами из СБУ.

 

Самого Вышинского, публично отказавшегося от гражданства "нэзалэжной" и заявившего о том, что он  - гражданин России,  украинский суд бросил за решетку на два месяца, пытаясь "пришить" ему (извините, другие определения тут неуместны!) обвинений в "государственной измене" чужой Вышинскому стране. То, что незаконный арест журналиста был совершен, в первую очередь, с целью обменять его на кого-то из отбывающих в российских местах лишения свободы террористов и погромщиков, сомнению не подлежит совершенно.

 

Сделанное Захаровой заявление - не просто ставит крест на подобных подлых планах. Оно, представьте, уже принесло вполне практические результаты! Осознав, очевидно, что идти на поводу у нее Россия не собирается, Украина сама принялась делать уступки. Так, первый вице-спикер Верховной Рады Украины, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко уже сделала соответствующее заявление:

"Компетентные органы Украины внимательно проанализировали просьбу российского обмудсмена Т. Москальковой о посещении ею 50 человек, содержащихся в украинских пенитенциарных учреждениях. В этом списке выявлено ещё 13 человек, которые признались, что имеют российское или двойное гражданство и мечтают, чтобы РФ о них вспомнила и забрала. Мы готовы и их передать РФ для освобождения наших!"

 

Обратите внимание - количество русских людей, которых "нэзалэжная" готова выпустить из своих окровавленных когтей, резко возросло сразу на 50% - с 23 до 36-ти! По словам Геращенко, она уже направила соответствующее письмо официальному представителю России в ТКГ Борису Грызлову. Конечно, Геращенко и подобные ей СУГС-патриоты продолжают свою словесную эквилибристику, величая всех поголовно осужденных в России "политзаключенными", ну, да и черт с ними! Главное, спеси и гонору крепко поубавилось...

 

Конечно, это далеко еще не окончательная победа. Прежде всего, в силу того, что слишком уж большую поддержку ощущает пока киевская хунта от своих заокеанских хозяев. Свежайший пример: не успел в зале суда отзвучать приговор за очередные выходки в СИЗО еще одному "узнику совести", судимому по вполне уголовным статьям - Владимиру Балуху, как  посольство США на Украине уже выдвинуло России очередной ультиматум: "Крымский активист Владимир Балух, который с марта голодает в знак протеста, был приговорен к пяти годам тюрьмы по очень сомнительным обвинениям. Россия должна освободить политзаключенных сейчас!"

 

Из  здания американского посольства в Киеве, оно, конечно, виднее - "сомнительны" ли обвинения против Балуха или нет... Увы, с подобной вопиющей наглостью бороться предстоит еще долго. Однако, каждый раз, когда государство Россия будет проявлять непоколебимую твердость в защите своих граждан, наполняя красивый лозунг "русские своих не бросают" практическим смыслом, будет в этой борьбе весомой и важной победой.

Александр Неукропный специально для Planet Today                               

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Россия Украина США обмен пленными Заключенные
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