Мигранты ведут к развалу Евросоюза

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На политических полях Брюсселя состоялся саммит, в котором приняли участие лидеры стран Евросоюза. Однако еще до начала масштабной конференции в СМИ просочилась информация о том, что соглашение в вопросе мигрантов не будет достигнуто. А такой поворот событий может оказаться фатальным для целостности взглядов представителей ЕС и на последующие проблемы.

Содружество европейских государств лихорадит уже не первый месяц. Первым тревожным звоночком стал референдум в Британии, который показал, что большинство жителей королевства не хотят видеть свое государство в составе ЕС. Это привело к тому, что и в других серьезных государствах союза начали появляться пессимистические настроения. Но вскоре вопрос был улажен, и активные евроскептики ушли с политической арены.

Но как бы не велика была эта победа, в Евросоюзе оставалось еще достаточно проблем, которые следовало в ближайшем времени решить. К тому же, бюджет содружества, в связи с выходом Великобритании, нужно было сокращать, а потому лидерам государств пришлось сокращать различные программы своего развития.

Однако и это оказалось не самой главной проблемой Евросоюза. Наибольшее недовольство среди общественности вызывал вопрос мигрантов, на который правительство государств смотрело сквозь пальцы. По этому поводу длительное время не принималось никаких активных действий. Видимо, представители ЕС надеялись на свою экономическую мощь, которая «потянет» дополнительные трудности.

Однако, даже при спаде миграции в сравнении с 2015 годом, проблема не ушла, а начала все больше отягощать европейских флагманов. Им наотрез отказались помогать другие молодые европейские государства. Тем временем, в Германии назрела угроза серьезного политического кризиса. Глава МВД Германии Хорст Зеехофер пригрозил Ангеле Меркель взять ситуацию с мигрантами в свои руки, если канцлер не сможет предложить по итогам саммита никакого приемлемого предложения.

Договоренность, появившаяся в результате саммита, гласила о том, что отдельные европейские страны готовы принять часть немецких беженцев к себе в случае, если будет доказано, что мигранты появились у границ Германии с территории этих стран. Как можно понять, подобное соглашение было создано Ангелой Меркель, что называется, «на коленке» и никаких четких обязательств не предоставляет. Подобные обещания, часто, даются лишь для отвода глаз, а не в качестве реального решения проблемы. Таким образом, Меркель сохранила под собой привычное уже кресло канцлера, а заодно понизила рейтинги Зеехофера.

Но временное затишье в политической борьбе на территории Германии не отменяет основной проблемы Евросоюза. В содружестве намечается раскол, который грозит пошатнуть всю территорию ЕС. Здешние политики погрязли в либерализме, который не приемлет жесткого кулака, способного поставить все шестеренки неслаженного механизма на место.

В Европе привыкли, что дирижёром в их политике выступает США, но, видимо, сейчас Дональду Трампу и его правительство по нраву просто наблюдать за неспособностью ЕС принять верное, хоть и жесткое, решение. Россия также не спешит пока идти на помощь европейским государствам, заняв выжидательную позицию, а возможно, сконцентрировавшись на личных проблемах. Потому Европа в этом неравном поединке с собственной силой воли должна пересилить себя и разыскать путь решения выхода из кризиса.

Но для этого, в первую очередь, нужно разобраться с разладом в мнениях членов Евросоюза. Только слаженные действия дадут возможность вновь обрести содружеству политическую силу.