Каков вклад россиян в историю мира?

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Как бы его оценили лично вы? Потому что некоторые обвиняют нас, россиян, в «коллективном нарциссизме». Типа, Россия и россияне страдают массовым самолюбованием и сильно преувеличивают свое значение.

Ученые (не британские, американские) опросили жителей 35 стран. Задавался один и тот же вопрос – о вкладе страны в мировую историю. Ученые сделали парадоксальный вывод: сравнительно небольшие страны оценивали собственную значимость непропорционально высоко.

Вот как бы вы оценили, например, вклад в мировую историю Малайзии? Знаете такую страну? Малазийцы считают, что внесли свой вклад в 49% событий мировой истории.

Португалия считает, что внесла вклад в 38% событий. Канада – в 40%. Зато швейцарцы оказались скромниками, они оценили свое участие в 11,3%.

В этом смысле особый интерес представляют ответы американцев и россиян.

Так вот, американцы оценивают свой вклад неожиданно скромно. 29,6%, не больше.

А россияне? Мы очень высокого мнения о собственной значимости. Оказывается, с точки зрения россиян наша страна внесла свою лепту в 60,8% событий мировой истории.

Первая пятерка стран с самым большим самомнением жителей выглядит так:

1) 60,8% - Россия

2) 54,6% - Великобритания

3) 53,9% - Индия

4) 51% - Гонконг

5) 48,7% - Малайзия

Нет, я понимаю – Россия, Великобритания… Но Индия. Но Гонконг, Малайзия!

Даже если предположить, что для среднего жителя любой из стран представление об истории более-менее ограничивается событиями последнего столетия, картинка получается неожиданной.

Хотя в США, как мы видим, живут реалисты. И в Великобритании в общем-то тоже.

Что же касается России и россиян, то самомнение наше велико, конечно. Процентов российского вклада следовало бы убавить. Но все же, для нашего самомнения есть некоторые основания, как думаете?

Кстати, становится понятно, почему у нас с Великобританией никогда не складывается. Претензии британцев на доминирование в мировой истории не сильно отличаются от наших собственных.

Причем и Британская империя, и британское могущество уже в прошлом. Но они, похоже, не хотят этого признавать. А мы?

Валерий Савельев