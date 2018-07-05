Четверг 05 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Геополитика» Каков вклад россиян в историю мира?

Каков вклад россиян в историю мира?

Четверг, 05 Июля 2018 11:38
Каков вклад россиян в историю мира? Фото из открытых источников

Как бы его оценили лично вы? Потому что некоторые обвиняют нас, россиян, в «коллективном нарциссизме». Типа, Россия и россияне страдают массовым самолюбованием и сильно преувеличивают свое значение.

 

Ученые (не британские, американские) опросили жителей 35 стран. Задавался один и тот же вопрос – о вкладе страны в мировую историю. Ученые сделали парадоксальный вывод: сравнительно небольшие страны оценивали собственную значимость непропорционально высоко.

 

Вот как бы вы оценили, например, вклад в мировую историю Малайзии? Знаете такую страну? Малазийцы считают, что внесли свой вклад в 49% событий мировой истории.

 

Португалия считает, что внесла вклад в 38% событий. Канада – в 40%. Зато швейцарцы оказались скромниками, они оценили свое участие в 11,3%.

 

В этом смысле особый интерес представляют ответы американцев и россиян.

 

Так вот, американцы оценивают свой вклад неожиданно скромно. 29,6%, не больше.

 

А россияне? Мы очень высокого мнения о собственной значимости. Оказывается, с точки зрения россиян наша страна внесла свою лепту в 60,8% событий мировой истории.

 

Первая пятерка стран с самым большим самомнением жителей выглядит так:

 

1) 60,8% - Россия

2) 54,6% - Великобритания

3) 53,9% - Индия

4) 51% - Гонконг

5) 48,7% - Малайзия

 

Нет, я понимаю – Россия, Великобритания… Но Индия. Но Гонконг, Малайзия!

 

Даже если предположить, что для среднего жителя любой из стран представление об истории более-менее ограничивается событиями последнего столетия, картинка получается неожиданной.

 

Хотя в США, как мы видим, живут реалисты. И в Великобритании в общем-то тоже.

 

Что же касается России и россиян, то самомнение наше велико, конечно. Процентов российского вклада следовало бы убавить. Но все же, для нашего самомнения есть некоторые основания, как думаете?

 

Кстати, становится понятно, почему у нас с Великобританией никогда не складывается. Претензии британцев на доминирование в мировой истории не сильно отличаются от наших собственных.

 

Причем и Британская империя, и британское могущество уже в прошлом. Но они, похоже, не хотят этого признавать. А мы?

 

Валерий Савельев

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Геополитика   Теги Россия
Главное за сутки
У террористов в Сирии обнаружили огромное количество европейского оружия У террористов в Сирии обнаружили огромное количество европейского оружия Сирийская арабская армия продемонстрировала журналистам огромный арсенал оружия, которое было изъято у боевиков. Такого арсенала, как отмечают оружейные эксперты, не увидишь больше нигде — речь идет о тоннах самых современных…
Скотленд-Ярд: пострадавшие в Эймсбери были отравлены "Новичком" Скотленд-Ярд: пострадавшие в Эймсбери были отравлены "Новичком" Мужчину и женщину в английском городе Эймсбери отравили тем же веществом, что и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери, то есть заявил глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил…
Порошенко заявил, что князь Владимир крестил Украину Порошенко заявил, что князь Владимир крестил Украину Петр Порошенко в интервью сербскому каналу РТС заявил, что 28 июля в стране намерены отмечать 1030-летие Крещения Украины. "28 июля мы будем отмечать 1030-летие Крещения Украины. Именно тогда была создана…
Читайте также
Три карты, или Куда исчезли русские? Три карты, или Куда исчезли русские? Сразу уточню: к сюжетам наподобие пушкинской «Пиковой дамы» данная статья отношения не имеет. Речь пойдёт не об игральных, а о географических картах. На них иногда можно прочесть истории куда более…
Путин красиво поиздевался над Украиной и Польшей Путин красиво поиздевался над Украиной и Польшей Почётные наименования, которые присвоил одиннадцати российским воинским формированиям Владимир Путин, это просто праздник какой-то. Праздник издевательства над евроукрами и поляками, потому что почётные наименования эти – ну просто очень говорящие.…
США и НАТО планируют компенсировать потерю Крыма за счет Калининграда США и НАТО планируют компенсировать потерю Крыма за счет Калининграда Военные силы США и НАТО абсолютно не устраивает тот факт, что в результате событий 2014 года в Украине Крымский полуостров перешел в состав России. Потому они нацелились на другую стратегически…
Тема дня
Мигранты ведут к развалу Евросоюза Мигранты ведут к развалу Евросоюза

На политических полях Брюсселя состоялся саммит, в котором приняли участие лидеры стран Евросоюза. О...

Фото
Невероятный и красочный национальный парк Эверглейдс Невероятный и красочный национальный парк Эверглейдс

Национальный парк Эверглейдс является одним из крупнейших и наиболее известных парков США.   Также...

Интернет и СМИ
Опрос

Как вы оцениваете организацию ЧМ?

 

Анекдот дня

А подписала бы Дания разрешение на строительство "Северного потока-2", глядишь, и в четвертьфинале ЧМ-2018 сейчас бы играла.

Еще »
Самые популярные материалы
Три карты, или Куда исчезли русские? Три карты, или Куда исчезли русские?
Путин красиво поиздевался над Украиной и Польшей Путин красиво поиздевался над Украиной и Польшей
США и НАТО планируют компенсировать потерю Крыма за счет Калининграда США и НАТО планируют компенсировать потерю Крыма за счет Калининграда
Ученые узнали, как перепрограммировать мозг Ученые узнали, как перепрограммировать мозг
Могут ли США признать Крым российским Могут ли США признать Крым российским
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Материалы по теме
Окончательный конец дружбе между Россией и Украиной Окончательный конец дружбе между Россией и Украиной
Петросян прокомментировал озлобленность Кикабидзе на СССР Петросян прокомментировал озлобленность Кикабидзе на СССР
Три карты, или Куда исчезли русские? Три карты, или Куда исчезли русские?
НАТО приближается к "случайному" началу войны с Россией НАТО приближается к "случайному" началу войны с Россией
Америка уже наметила цели на территории Крыма Америка уже наметила цели на территории Крыма
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.