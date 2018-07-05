В какой стране Крыму жить лучше?

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После референдума 2014 года, проведенного в Крыму, полуостров был включен в состав Российской Федерации. И, как показал проведенный в конце июня опрос, жители бывшей украинской автономной республики считают эту кардинальную перемену чрезвычайно позитивной.

Опрос проводился на территории Севастополя и большинство жителей города отметили, что присоединение к России дало Крыму множество положительных возможностей. В первую очередь, люди отмечали позитивные изменения в вопросе благоустройства полуострова. За территорией начали следить и облагораживать. Другие считают, что жить стало удобней, потому как теперь подросткам не нужно для вступления в ВУЗ сдавать украинский язык, которым на территории Крыма пользуются редко.

Но нашлись и те, кто в своем отношении к присоединению был не однозначен. К примеру, отдельные жители Севастополя заметили, что цены в городе значительно выросли, а это в список позитивных изменений занести нельзя. Кроме того, результаты опроса видеоблогера Анатолия Шария, проводимые в курортных городах, показывают на то, что поток туристов в этом году несколько упал. Жители полуострова связывают это также с повышением цен. Хотя, можно предположить, что причиной уменьшения туристов является Чемпионат мира по футболу, который проводится сейчас на территории России.

Что касается Украины, то там, видимо, уже не сильно верят в возвращение полуострова в состав государства. К примеру, экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко отметил, что российская сторона сейчас ведет активные работы по интеграции Крыма. Тому подтверждением является массивное сооружение Керченского моста, который соединяет полуостров с материковой Россией.

Кроме того, ведутся активные работы по улучшению инфраструктуры местных городов.

К слову, попытки Украиной вернуть Крым еще с 2014 года выглядели не как четко спланированный план. Это больше напоминало стратегию мелких пакостей. Но все, начиная блокированием торговых путей до перекрытия водо- и электроснабжения привело лишь к тому, что полуостров все больше отдалялся от украинского государства.

В свою очередь, такие шаги Киева давали возможность российскому правительству сконцентрировать усилия на обеспечение Крыма всем необходимым.

Таким образом, Украина, образно говоря, лично отдала «ключи» от Крымского полуострова Российской Федерации, тем самым подчеркнув свое поражение. Сейчас украинские СМИ все реже упоминают Крым в своих репортажах, видимо, чтобы не подливать масло в огонь. А жители полуострова все больше обживаются в роли граждан России и, скорее всего, менять намеченный курс не намерены.