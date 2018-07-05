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Объявит ли НАТО 12 июля «крестовый поход» против России?

Четверг, 05 Июля 2018 07:30
Объявит ли НАТО 12 июля «крестовый поход» против России? Фото из открытых источников

Ближайший саммит организации Североатлантического Альянса, который должен состояться в Брюсселе 12 июля, вполне может войти в историю. И, увы, в качестве одной из "черных" ее дат. Некоторые его подробности, уже анонсированные на сегодняшний день, заставляют опасаться того, что это мероприятие рискует вылиться в антироссийский шабаш крайне серьезных масштабов.

 

Так, уже заявлено об участии в саммите не просто представителей, а президентов Грузии и Украины. Однако, речь идет далеко не только об их присутствии на мероприятии. Как говорится в опубликованной  программе саммита, "12 июля состоится заседание Североатлантического совета на уровне глав государств с участием президентов Украины и Грузии". Впрочем, и это еще не главное - ожидается, что этому заседанию "будут предшествовать совместные заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с лидерами Украины и Грузии".

 

Какого рода это будут заявления - догадаться несложно. Грузия на июльском саммите рассчитывает на получение Плана действий по членству в Альянсе , а Украина – подтверждение статуса «аспиранта» НАТО. Все это, естественно, в большей степени - пышные фразы и громкие термины, чем свидетельство реального изменения статуса этих стран по отношению к НАТО, однако тут есть нюансы и весьма серьезные. Грузия  рассчитывала на получение ПДЧ гораздо раньше и Альянс от этого шага удерживало исключительно нежелание окончательно портить отношения с Россией.

 

Если теперь ситуация изменится, то, по мнению некоторых аналитиков, это прямо будет свидетельствовать о готовности Альянса расширяться не только за счет стран Западных Балкан, но и за счет стран, которые находятся на Востоке.  То есть, говоря без словесной эквилибристики - продвигаться к границам России еще более интенсивно и с большей наглостью. Если Грузия снова, как и 10 лет назад в Бухаресте, не получит ПДЧ, это будет означать, что НАТО все еще хочет оставить хоть какую-то возможность для диалога с Москвой. 

 

Если получит - Альянс распишется в том, что на мнение России он отныне плевать хотел и намерен поступать строго вопреки таковому. Фактически, это будет едва ли не объявлением со стороны НАТО войны России. Во всяком случае - сигналом к началу некоего "крестового похода" против нашей страны. А с Украиной - и того сложнее... Черт с ним, с крайне "мутным" и неопределенным статусом "аспиранта", реально мало, что дающим Киеву. По просочившемуся в СМИ заявлению некоего  представителя НАТО, на саммите союзники "возьмут на себя твердое обязательство оказывать политическую и практическую поддержку" Украине.

 

О чем идет речь? О попытке ввода "миротворческого" контингента из войск стран-членов НАТО на Донбасс, против чего Россия неоднократно и крайне резко возражала? О высадке десанта в "украинском" Крыму? Или о морской блокаде такового? До таких крайностей, конечно, вряд ли дойдет, однако,  в любом случае, ничего позитивного для России в данном случае ждать не приходится. Насыщение Украины и Грузии военными советниками из стран НАТО, создание на их территории объектов инфраструктуры Альянса, поддержка их в военно-техническом аспекте - точно не те вещи, которые пойдут во благо безопасности нашей страны.

 

То, что "совместные заявления" с которыми генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступит  сначала с Маргвелашвили, а затем с Порошенко, будут переполнены антироссийской риторикой, стенаниями о "порушенной территориальной целостности" этих стран и прочими вздорными обвинениями в адрес России, сомневаться не приходится. Вопрос только в том, насколько высок будет градус у этой русофобской патетики, которая будет звучать, в том числе, и из уст главы наибольшего на сегодня в мире военно-политического блока. 

 

Честное слово, складывается ощущение, что  меры для того, чтобы накалить обстановку в Брюсселе до предела определенными силами будут предприняты самые решительные. И "Скрипали-2" - новое отравление в Солсбери, в котором британская полиция уже заявила о новом применении пресловутого "новичка", но пока еще не успела прямо обвинить Россию, скорее всего является лишь одной из таковых мер. какие провокации в ближайшие дни воспоследуют еще - остается только предполагать.

 

Так или иначе, но России  стоит быть готовой к тому, что 12 июля ее отношения с Североатлантическим Альянсом изменятся, как говорят в стране, где травиться "новичком", похоже, входит в моду,  исключительно от плохого к худшему.

Александр Неукропный специально для Planet Today                              

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги НАТО Россия саммит НАТО Грузия Украина
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