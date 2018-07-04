Закат стран Запада ведет к восходу России и Востока

Наш мир никогда не стоял на месте. Постоянное движение различных категорий жизни обуславливались определенного рода цикличностью. Примером тому являются времена года, которые неизменно следуют друг за другом. С философской точки зрения такое поэтапное изменение мира называют черными и белыми полосами. Конечно же, экономико-политические процессы так же двигаются по этому закону. Но циклы здесь делят между собой государства условных Запада и Востока.
В случае геополитической ситуации всегда существовала модель, в которой одна из противоборствующих сторон стремительно развивалась, пока не доходила до своего пика. После этого эстафету перебирала на себя другая сторона. Россия же в этой гонке получила наиболее выгодную позицию, так как территориально она может примкнуть, как к одной, так и к другой стороне.
Именно это географическое превосходство максимально использовалось русскими царями. К примеру, Петр I активно ориентировался в своей политике на Европу. Предшествующие ему правители концентрировались на Восток. Такая вариативность позволила России к концу XVIII века, во времена правления Екатерины Великой, добраться до наивысшей степени своего могущества.
Однако, как и следовало ожидать, после огромного взлета приходит и стремительное падение. Одним из них была революция 1917 года. Следующим же пике в цикле оказался распад могущественного в свое время Советского Союза. Конечно же, все эти факты происходили не без влияния геополитических оппонентов России, основной целью которых является уменьшить влияние российских правителей на мир.
С этой же целью в 2014 году был создан конфликт на территории Украины. После распада СССР государство продолжало активно сотрудничать с РФ, что явно не устраивало страны Запада. Европейские государства и США к тому моменту набрали уже серьезные экономические обороты, а потому их главной целью было вытолкнуть влияние России в сторону Востока.
Но такой маневр оказался в корне неверным. Мало того, что президент России Владимир Путин отчетливо дал понять, что не собирается отдавать Украину во власть Запада, но был сделан и еще один успешный шаг. Активный конфликт с Западом упрочнил союз России со странами Востока.
И здесь вновь стоит вспомнить о цикличности миропорядка. В последнее время Восток начал стремительно накапливать свой экономический и технологический потенциал. В свою очередь, Европа уже несколько устала от бесконечных конфликтов, организованных для давления на Россию, а потому вновь пытается наладить отношение с этим государством. Правительству Владимиру Путина же остается лишь сделать выбор, чью сторону принять: необычайно усилившегося Востока или задыхающегося и требующего передышки Запада.
Наш мир никогда не стоял на месте. Постоянное движение различных категорий жизни обуславливались опр...
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