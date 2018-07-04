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Закат стран Запада ведет к восходу России и Востока

Среда, 04 Июля 2018 15:41
Закат стран Запада ведет к восходу России и Востока Фото из открытых источников

Наш мир никогда не стоял на месте. Постоянное движение различных категорий жизни обуславливались определенного рода цикличностью. Примером тому являются времена года, которые неизменно следуют друг за другом. С философской точки зрения такое поэтапное изменение мира называют черными и белыми полосами. Конечно же, экономико-политические процессы так же двигаются по этому закону. Но циклы здесь делят между собой государства условных Запада и Востока.

 

В случае геополитической ситуации всегда существовала модель, в которой одна из противоборствующих сторон стремительно развивалась, пока не доходила до своего пика. После этого эстафету перебирала на себя другая сторона. Россия же в этой гонке получила наиболее выгодную позицию, так как территориально она может примкнуть, как к одной, так и к другой стороне.

 

Именно это географическое превосходство максимально использовалось русскими царями. К примеру, Петр I активно ориентировался в своей политике на Европу. Предшествующие ему правители концентрировались на Восток. Такая вариативность позволила России к концу XVIII века, во времена правления Екатерины Великой, добраться до наивысшей степени своего могущества.

 

Однако, как и следовало ожидать, после огромного взлета приходит и стремительное падение. Одним из них была революция 1917 года. Следующим же пике в цикле оказался распад могущественного в свое время Советского Союза. Конечно же, все эти факты происходили не без влияния геополитических оппонентов России, основной целью которых является уменьшить влияние российских правителей на мир.

 

С этой же целью в 2014 году был создан конфликт на территории Украины. После распада СССР государство продолжало активно сотрудничать с РФ, что явно не устраивало страны Запада. Европейские государства и США к тому моменту набрали уже серьезные экономические обороты, а потому их главной целью было вытолкнуть влияние России в сторону Востока.

 

Но такой маневр оказался в корне неверным. Мало того, что президент России Владимир Путин отчетливо дал понять, что не собирается отдавать Украину во власть Запада, но был сделан и еще один успешный шаг. Активный конфликт с Западом упрочнил союз России со странами Востока. 

 

И здесь вновь стоит вспомнить о цикличности миропорядка. В последнее время Восток начал стремительно накапливать свой экономический и технологический потенциал. В свою очередь, Европа уже несколько устала от бесконечных конфликтов, организованных для давления на Россию, а потому вновь пытается наладить отношение с этим государством. Правительству Владимиру Путина же остается лишь сделать выбор, чью сторону принять: необычайно усилившегося Востока или задыхающегося и требующего передышки Запада.

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Корниенко Дмитрий Опубликовано в Геополитика   Теги геополитика
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