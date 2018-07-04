Приднестровье стало рычагом давления Украины на Россию

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Приднестровье является конфликтной территорией уже на протяжении многих лет. Однако последние события практически заглушили интерес к этой республике. Но, накануне встречи лидеров России Владимира Путина и США Дональда Трампа, Приднестровье может оказаться выгодным местом для проведения политических интриг высшими чинами Украины.

Украинская сторона нередко использует Приднестровье в качестве рычага давления на Россию. При этом различные действия в отношении республики проводятся со стороны Киева в моменты крайнего отвлечения внимания другими сторонами, задействованными в урегулировании конфликта, в число которых входит и РФ. Стоит понимать, что Украине крайне невыгодно, чтобы Приднестровье являлось равноценным членом переговорного формата, потому как это станет неприятным прецедентом и для конфликта, развязанного на Донбассе. Ведь, таким образом, ЛДНР также могут получить выгодную для себя позицию.

В связи с этим важно обратить внимание на некоторые действия Украины, которые непосредственно касаются экономической и гуманитарной ситуации в Приднестровье. Первым шагом Киева стала встреча министров обороны Украины и Молдавии, в котором представитель первого государства пообещал своему западному соседу любую необходимую помощь в восстановлении территориальной целостности. Едва ли в этом заявление присутствует хоть какая-либо двузначность.

Следующим действием со стороны Украины стало посещение Кишинева их представителем по вопросам урегулирования ситуации в Приднестровье В. Крыжановского. Суть встречи, по большей части, состояла из слов благодарности представителей Украины и Молдовы в вопросе голосования на Генассамблее ООН по поводу вывода российских войск из Приднестровья. То есть, сама встреча, как таковая, не имела значением. В большей степени Украина пыталась указать властям Приднестровья, что они в качестве членов переговорного процесса не рассматриваются.

Однако, вышеизложенные действия являются лишь последовательным продолжением еще одного факта. С 18 апреля на границе Украины и Приднестровья начал свою работу общий молдавско-украинский контроль. Этот шаг позволил применять на провозимые здесь грузы молдавское законодательство. Подобный шаг заблокировал деятельность Молдавского металлургического завода (предприятие было внесено в санкционный список украинским президентом Петра Порошенко).

Кроме того, существует вероятность давления и на приднестровских фармацевтов, которые поставляли свою продукцию на территорию Украины. Задействованное на границе молдавское законодательство может крайне ограничить список разрешенных к провозу товаров. Блокировка товаров может начаться уже в середине июля, что подозрительно совпадает с датой встречи Путина и Трампа.

Однако, что же побуждает Украину задействовать столь агрессивные меры. Если смотреть на вопрос поверхностно, то можно напомнить сам украинский конфликт. Подобным образом Киев демонстративно отдает ситуацию под контроль Молдавии и надеется, что подобным образом поступят и в отношении республик Донбасса. Но, взглянув глубже, можно осознать, что подобное давление на Приднестровье может привести к различного рода катастрофам для региона. А подобная перспектива едва ли останется незамеченной со стороны России.

Учитывая тот факт, что давление на Приднестровье может усилиться в середине июля, можно предположить, что все вышеизложенное было качественно спланированной акцией. И направлен он именно на срыв конструктивной беседы между главами России и США.