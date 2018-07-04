Среда 04 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Геополитика» Приднестровье стало рычагом давления Украины на Россию

Приднестровье стало рычагом давления Украины на Россию

Среда, 04 Июля 2018 14:19
Приднестровье стало рычагом давления Украины на Россию Фото из открытых источников

Приднестровье является конфликтной территорией уже на протяжении многих лет. Однако последние события практически заглушили интерес к этой республике. Но, накануне встречи лидеров России Владимира Путина и США Дональда Трампа, Приднестровье может оказаться выгодным местом для проведения политических интриг высшими чинами Украины.

 

Украинская сторона нередко использует Приднестровье в качестве рычага давления на Россию. При этом различные действия в отношении республики проводятся со стороны Киева в моменты крайнего отвлечения внимания другими сторонами, задействованными в урегулировании конфликта, в число которых входит и РФ. Стоит понимать, что Украине крайне невыгодно, чтобы Приднестровье являлось равноценным членом переговорного формата, потому как это станет неприятным прецедентом и для конфликта, развязанного на Донбассе. Ведь, таким образом, ЛДНР также могут получить выгодную для себя позицию.

 

В связи с этим важно обратить внимание на некоторые действия Украины, которые непосредственно касаются экономической и гуманитарной ситуации в Приднестровье. Первым шагом Киева стала встреча министров обороны Украины и Молдавии, в котором представитель первого государства пообещал своему западному соседу любую необходимую помощь в восстановлении территориальной целостности. Едва ли в этом заявление присутствует хоть какая-либо двузначность.

 

Следующим действием со стороны Украины стало посещение Кишинева их представителем по вопросам урегулирования ситуации в Приднестровье В. Крыжановского. Суть встречи, по большей части, состояла из слов благодарности представителей Украины и Молдовы в вопросе голосования на Генассамблее ООН по поводу вывода российских войск из Приднестровья. То есть, сама встреча, как таковая, не имела значением. В большей степени Украина пыталась указать властям Приднестровья, что они в качестве членов переговорного процесса не рассматриваются.

 

Однако, вышеизложенные действия являются лишь последовательным продолжением еще одного факта. С 18 апреля на границе Украины и Приднестровья начал свою работу общий молдавско-украинский контроль. Этот шаг позволил применять на провозимые здесь грузы молдавское законодательство. Подобный шаг заблокировал деятельность Молдавского металлургического завода (предприятие было внесено в санкционный список украинским президентом Петра Порошенко). 

 

Кроме того, существует вероятность давления и на приднестровских фармацевтов, которые поставляли свою продукцию на территорию Украины. Задействованное на границе молдавское законодательство может крайне ограничить список разрешенных к провозу товаров. Блокировка товаров может начаться уже в середине июля, что подозрительно совпадает с датой встречи Путина и Трампа.

 

Однако, что же побуждает Украину задействовать столь агрессивные меры. Если смотреть на вопрос поверхностно, то можно напомнить сам украинский конфликт. Подобным образом Киев демонстративно отдает ситуацию под контроль Молдавии и надеется, что подобным образом поступят и в отношении республик Донбасса. Но, взглянув глубже, можно осознать, что подобное давление на Приднестровье может привести к различного рода катастрофам для региона. А подобная перспектива едва ли останется незамеченной со стороны России.

 

Учитывая тот факт, что давление на Приднестровье может усилиться в середине июля, можно предположить, что все вышеизложенное было качественно спланированной акцией. И направлен он именно на срыв конструктивной беседы между главами России и США.

Яндекс.Дзен

Корниенко Дмитрий Опубликовано в Геополитика   Теги геополитика
Главное за сутки
На каких российских заправках недоливают топливо? На каких российских заправках недоливают топливо? Согласно исследованию, проведенному Федерацией автовладельцев России (ФАР), около 76% АЗС в стране обманывают автомобилистов. "За недолив принималось расхождение более одного процента между оплаченным и фактически полученным топливом. В результате недолив…
СМИ: В Солсбери из-за "неизвестного вещества" госпитализировали двух человек СМИ: В Солсбери из-за "неизвестного вещества" госпитализировали двух человек Полиция английского графства Уилтшир сообщила утром в среду о "серьезном инциденте" по соседству с городом Солсбери — в Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы…
ЧМ-2018: Определились все пары 1/4 финала ЧМ-2018: Определились все пары 1/4 финала Стали известны все четвертьфинальные пары чемпионата мира по футболу в России. 6 июля в Нижнем Новгороде сыграют сборные Уругвая и Франции (17:00 мск), напоминает ТАСС. В этот же день в…
Читайте также
Три карты, или Куда исчезли русские? Три карты, или Куда исчезли русские? Сразу уточню: к сюжетам наподобие пушкинской «Пиковой дамы» данная статья отношения не имеет. Речь пойдёт не об игральных, а о географических картах. На них иногда можно прочесть истории куда более…
США и НАТО планируют компенсировать потерю Крыма за счет Калининграда США и НАТО планируют компенсировать потерю Крыма за счет Калининграда Военные силы США и НАТО абсолютно не устраивает тот факт, что в результате событий 2014 года в Украине Крымский полуостров перешел в состав России. Потому они нацелились на другую стратегически…
Путин красиво поиздевался над Украиной и Польшей Путин красиво поиздевался над Украиной и Польшей Почётные наименования, которые присвоил одиннадцати российским воинским формированиям Владимир Путин, это просто праздник какой-то. Праздник издевательства над евроукрами и поляками, потому что почётные наименования эти – ну просто очень говорящие.…
Тема дня
Приднестровье стало рычагом давления Украины на Россию Приднестровье стало рычагом давления Украины на Россию

Приднестровье является конфликтной территорией уже на протяжении многих лет. Однако последние событи...

Фото
Самая древняя пустыня на Земле Самая древняя пустыня на Земле

Пустыня Намиб — это древнейшая пустыня, существующая уже 55-80 миллионов лет, которая проходит по за...

Интернет и СМИ
Опрос

Как вы оцениваете организацию ЧМ?

 

Анекдот дня

А подписала бы Дания разрешение на строительство "Северного потока-2", глядишь, и в четвертьфинале ЧМ-2018 сейчас бы играла.

Еще »
Самые популярные материалы
Три карты, или Куда исчезли русские? Три карты, или Куда исчезли русские?
США и НАТО планируют компенсировать потерю Крыма за счет Калининграда США и НАТО планируют компенсировать потерю Крыма за счет Калининграда
Путин красиво поиздевался над Украиной и Польшей Путин красиво поиздевался над Украиной и Польшей
Путин готовится разыграть «американскую карту» Путин готовится разыграть «американскую карту»
ЕС против беженцев: Футбольные сборные как зеркало политического кризиса ЕС против беженцев: Футбольные сборные как зеркало политического кризиса
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Материалы по теме
Окончательный конец дружбе между Россией и Украиной Окончательный конец дружбе между Россией и Украиной
Петросян прокомментировал озлобленность Кикабидзе на СССР Петросян прокомментировал озлобленность Кикабидзе на СССР
Америка уже наметила цели на территории Крыма Америка уже наметила цели на территории Крыма
НАТО приближается к "случайному" началу войны с Россией НАТО приближается к "случайному" началу войны с Россией
"Неуспешная" Россиия глазами "успешной" Европы "Неуспешная" Россиия глазами "успешной" Европы
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.