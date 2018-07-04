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Трамп: "Не будут платить - выведем войска!"

Среда, 04 Июля 2018 07:30
Трамп: &quot;Не будут платить - выведем войска!&quot; Фото из открытых источников

"Чудовище Трамп" опять принялся третировать союзников США. И снова - по сугубо меркантильным мотивам. На сей раз он озвучил не новый, в общем-то, тезис о том, что весь Севроатлантический альянс "держится на Америке", а остальные члены такового являются не более, чем наглыми халявщиками. Причем в данном случае одними устными заявлениями или даже постаами в любимом президентом "твиттере" дело не ограничилось.

 

Американское издание The New York Times, ссылаясь на дипломатические источники,  сообщает, что Дональд Трамп написал резкие письма лидерам нескольких государств-членов НАТО, в которых требует выделения больших средств на оборону. Американский президент отправил по меньшей мере 12 таких писем, в том числе главам Италии, Люксембурга, Нидерландов, Португалии и Испании. "Досталось на орехи" также   Германии, Бельгии, Норвегии и Канаде (к последней Трамп, похоже, испытывает особо пылкую "любовь").

 

Лидера США прямо-таки бесит тот факт, что многие страны НАТО не выделяют 2% ВВП на национальную оборону. А ведь именно в этом члены Альянса едва ли не клялись торжественно во время на саммита организации, проходившего в в Уэльсе не так и давно - в 2014 году. как пишет NYT, "США теряют терпение из-за несоблюдения этими странами обязательств в сфере безопасности в рамках Альянса". А раз так, то за гневными "разносами" непременно воспоследуют и конкретные действия...

 

Наказывать "неплательщиков" Трамп намерен в лучших традициях незабвенной управдомши из "бриллиантовой руки": "А если не будут покупать?! - Отключим газ!" Газ Европе США при всем огромном желании перекрыть не могут, а вот вывести оттуда собственные войска -запросто. Именно эту меру и имеет в виду американский президент, говоря о неизбежных "последствиях". И это, похоже - не спонтанная истерика, а вполне последовательная и продуманная позиция. Ведь Трамп уже неоднократно высказывал сильные сомнения в ценности НАТО в том виде, в котором оно существует - когда (по крайней мере, по его мнению) именно США вкладывают больше всего средств в коллективную оборону.

 

В Белом Доме, к тому же, кажется уже и определились с первым претендентом на "публичную порку. Имеется информация о том, что Администрация США на полном серьезе рассматривает возможность выведения 35 тысяч американских военных из Германии. Вполне возможно, что именно так и будет - ведь, опять-таки, лично Трам выразил  демонстративное удивление: "А что они вообще там делают?!" Мол, президент США не понимает, почему в стране, которая недостаточно вкладывает в Альянс, находится так много американских солдат.  

 

Германия подобную оплеуху, надо полагать уж как-то переживет, пусть и с серьезными репутационными потерями. Уж собственную-то страну бундесвер оборонить всяко сумеет. А вот для всяких неврастеников вроде Польши или прибалтийских карликов, бьющихся в регулярных истериках и стенающих о том, что Америка должна непременно защитить их от "страшных русских", оплеуха может быть очень даже серьезной. Придется или обходиться своими, достаточно скромными, силами , или, как минимум, заткнуться и перестать так активно русофобствовать.

 

Впрочем, данный демарш может иметь и совершенно другие последствия. как мы уже писали недавно, Евросоюз вплотную приступил к созданию некоей "общеевропейской армии", разговоры о необходимости которой велись там достаточно давно. Очередные "наезды" Трампа, в конечном итоге, как раз и могут привести вовсе не к усилению НАТО, а к ускорению создания Вооруженных сил самого Евросоюза. И без всяких США...

 

Впрочем, Трампу, привыкшему, как и абсолютное большинство его соотечественников видеть Америку центром вселенной, пупом Земли и краеугольным камнем мироздания, подобное, несомненно, даже и в голову придти не может.

Александр Неукропный специально для Planet Today     

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Дональд Трамп США НАТО Евросоюз Армия
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