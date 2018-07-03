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Какие тайны скрывают Трамп и Ким Чен Ын?

Вторник, 03 Июля 2018 17:41
Какие тайны скрывают Трамп и Ким Чен Ын? Фото из открытых источников

Прошло совсем немного времени со времени встречи главы США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, а позитивные восклицания начинают сменяться подозрительными вопросами. Если ранее беседа двух непримиримых врагов расценивалась не иначе, как неопровержимая победа в отношении конфликтных сторон, то сейчас многие начинают задумываться, являются ли соглашения столь выдающимися, как их преподнесли.

 

Как утверждают работники NBC News, служба разведки США имеет инфомацию о том, что КНДР продолжает заниматься разработкой ядерных технологий. Кроме того, на некоторых секретных объектах объем производства этого материала был значительно увеличен, что идет в расход с объявленными соглашениями. 

 

В других СМИ появились статьи о том, что Северная Корея не только не остановила производство, но еще и ищет возможность скрыть существующие технологии на тот случай, если придется предоставлять к осмотру свои склады. Более того, работы в этих направлениях не прекращались даже во время посещения Ким Чен Ыном своих оппонентов.

 

Но как тогда расценивать заявления американского президента Дональда Трампа о том, что КНДР уже не является ядерной угрозой? Какие соглашения были оговорены лидерами государств? Известно, что Трамп и Ким Чен Ын встретились и вели активный диалог на тему денуклеаризации. Но неясно были ли уговорены реальные сроки этого процесса. К тому же существует вероятность, что каждый политик представляет себе этот процесс по-своему.

 

Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в одном из недавних интервью отметил, что в скором времени пройдут очередные переговоры с Северной Кореей, во время которых будут оговорены пути уничтожения ядерного оружия и соответствующих программ. Но, при этом, политик отметил и тот факт, что существует вероятности попытки затяжки времени путем переговоров со стороны КНДР. Подобный маневр, считает советник, может вызвать усилением наращивания ядерной мощи.

 

Не стоит забывать и того, что переговоры проводятся двумя сторонами, а потому КНДР также должна видеть какие-либо выгоды из подписанных соглашений. Учитывая требования к предыдущим правителям Соединенных Штатов, Северная Корея надеется снизить до нулевой отметки наличие в районе полуострова американских военных подразделений. Они в глазах северокорейского правительства являются наибольшей угрозой. Лишь после этого в КНДР обещали начать рассматривать возможность ядерного разоружения. Конечно же, едва ли на такой шаг согласны в США.

 

Стоит понимать, что встреча двух лидеров являлась важным шагом. Однако, какие именно изменения в мировом порядке она повлечет пока неизвестно. А потому стоит внимательно относиться к заявлениям, как глав США и КНДР, так и журналистов, которые, не стоит отрицать, могут лишь наращивать истерию вокруг переговорного процесса. Пока договоренности между двумя государствами находятся в достаточно шаткой позиции. Но, возможно, уже скоро мы услышим ответы на интересующие всех вопросы.

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Корниенко Дмитрий Опубликовано в Геополитика   Теги геополитика
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