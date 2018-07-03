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Польша снова прогнулась под Вашингтон

Вторник, 03 Июля 2018 17:00
Польша снова прогнулась под Вашингтон Фото из открытых источников

Жизнь в который раз подтвердила справедливость определения экс-главы МИД Польши Радослава Сикорского. Этот давно бывший министр сказал как-то, что поляки «отсасывают у американцев, как последние фраера». На этот раз Варшава встала на коленки в вопросе наказания за обвинения поляков в участии в Холокосте.

 

Напомню предысторию. У поляков до сих пор полыхает в разных интимных местах, когда им напоминают о действиях польских коллаборационистов и националистов в годы Второй мировой войны.

 

Там, если кто не в курсе, были «подвиги» чисто в стиле бандеровцев, которых поляки так ненавидят. Например, в деревне Едвабне, которая перед войной относилась к Белостокской области Белорусской ССР, а после войны отошла к Польше, местные поляки убили всех евреев. Процитирую американского историка Яна Томаша Гросса, установившего этот факт.

 

В июле 1941 года большая группа живших в Едвабне поляков приняла участие в жестоком уничтожении почти всех тамошних евреев, которые, кстати сказать, составляли подавляющее большинство жителей местечка. Сначала их убивали поодиночке – палками, камнями, мучили, отрубали головы, оскверняли трупы. Потом, 10 июля, около полутора тысяч оставшихся в живых были загнаны в овин и сожжены живьём.

 

Чистая бандеровщина, и совершенно понятно, отчего в Варшаве полыхает при напоминании о таких фактах. Поляки пытаются опровергнуть их, но в отношении того же местечка Едвабне польский Институт национальной памяти смог лишь оспорить число жертв. Заявили, мол, их было не более полутора тысяч, а 340-350 человек.

 

Это не единственный эпизод участия поляков в истреблении евреев. Причём что характерно: польский же президент Александр Квасьневский в 2001 году принёс извинения за случившееся. Но в 2015 нынешний глава страны – националист Анджей Дуда, выступая на предвыборных дебатах, заявил, что в Едвабне убивали немцы, а участие поляков в Холокосте – ложь.

 

И, соответственно, придя к власти, Дуда и ему подобные начали гнуть эту линию, которая и привела их к принятию закона об Институте национальной памяти. Уголовная ответственность за обвинения в адрес поляков в убийствах евреев, и вот это вот всё.

 

Замечу, что цель принятия этого закона совершенно прозрачна. Польша, Литва и Украина (куда же без неё) пытаются содрать с Германии деньги за оккупацию времён Второй мировой. Однако, этот номер не может пройти, если бюргеры резонно укажут на соучастие поляков в преступлениях оккупантов. Отсюда и необходимость отмыть чёрного кобеля добела, объявив поляков святыми и пострадавшими. Мол, только их угнетали со всех сторон – немцы, бандеровцы и клятый НКВД, а они – ни-ни.

 

Номер не прошёл. Когда закон приняли, это вызвало возмущение Израиля, который, как известно – любимая жена США. В итоге Вашингтон устроил Варшаве унизительную порку.

 

Во-первых, Дональд Трамп подписал закон 447, который журналисты окрестили «Правосудие для выживших». Он разрешает пережившим Холокост на территории Польши и их наследникам подать в американские суды иски о возврате имущества. Речь идёт, на секундочку, о реституции на сумму около 300 миллиардов долларов.

 

Во-вторых, когда Анджей Дуда полетел в США, его не принял ни один высокопоставленный чиновник. Президенту главного американского вассала в Восточной Европе пришлось удовлетвориться губернатором штата Иллинойс Брюса Раунера и мэра Чикаго Рама Эмануэля. Да и те встретились с Дудой из шкурных интересов: в Иллинойсе просто дофига избирателей-поляков, так что политикам надо было заработать симпатии этой части электората.

 

Польские СМИ обратили внимание на позорный провал визита Дуды, который вдобавок ухитрился вызвать недовольство соотечественников, пообщавшись с мэром Джерси-сити Стивеном Фулопом. Этот мэр ранее планировал демонтировать памятник жертвам Катыни, и отказался от своих планов только под нажимом властей Польши.

 

Причём протекала эта публичная порка на фоне визита в Вашингтон главы Узбекистана, которого Трамп принял в Белом доме и расхвалил в Twitter.

 

После этого избиения польских младенцев в Варшаве пытались умаслить США, предложив разместить в Польше постоянную военную базу Пентагона, причём сделать это за польский счёт. И что же? Трамп проигнорировал этот акт лизоблюдства.

 

И вот тогда-то гонористые паны сдались, и заявили, что отменят уголовное наказание за обвинения против поляков в участии в Холокосте. Причём отмена эта произошла с космической скоростью – поправки подали в Сейм и приняли чуть ли не за день.

 

Глава канцелярии польского премьера Михал Дворчик поведал журналистам, что целью закона была "защита доброго имени Польши и исторической правды". А от уголовного наказания отошли, поскольку оно «отвлекло внимание от цели первоначальных изменений».

 

Да-да-да, мы вам верим, панове. Вовсе-то вас не опустили, вы сами решили отменить наказание на правду о преступлениях ваших идейных предшественников. А то, что вы решили сделать такой шаг после череды актов публичной порки со стороны Большого Белого Господина – это, конечно же, совпадение.

 

Один писатель как-то сказал, что нищий готов мести землю шляпой перед теми, кто выше его, но тут же требует, чтобы те, кто ниже его, мели землю перед ним. Польское государство – эталонный нищий. Целует в зад американцев и требует того же для себя от своих украинских «партнёров».

 

Красиво Польшу опустили, показательно. Нам, кстати, надо обращаться с ней точно так же, как американцы. Потому что опыт освобождения поляков от гитлеровской оккупации и помощи в построении Польской народной республики показывает – дружеского тона поляки не понимают. Только барский окрик и удар кнутом. Такая уж у них историческая память.

 

Руслан Осташко

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Волкова Алена Опубликовано в Геополитика   Теги США Польша
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