Путин красиво поиздевался над Украиной и Польшей

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Почётные наименования, которые присвоил одиннадцати российским воинским формированиям Владимир Путин, это просто праздник какой-то. Праздник издевательства над евроукрами и поляками, потому что почётные наименования эти – ну просто очень говорящие.

Иногда я думаю, что в рабочем кабинете президента РФ есть некий план, спрятанный в ящике письменно стола. Нет, не пресловутый «план Путина», о котором вопят в интернете сумасшедшие всех мастей. И не план слива России Китаю, Америке, либералам (нужно подчеркнуть, лишнее – вычеркнуть).

Этот план – нечто вроде плана продаж у торговцев, только про другое. Это план издевательств. Там по дням расписано, кого и каким образом троллить, вызывая у русофобов из разных стран жесточайшие боли пониже спины.

1 июля пригорело у испанцев, которые проиграли нашей сборной; хорватов, которым ещё только предстоит испытать судьбу, а также у еврокров, изо всех своих сил желавших России поражения.

А что сделал Путин днём ранее, 30-го июня? Открыл свой план и подписал 11 указов о присвоении почётных наименований такому же количеству российских воинских соединений. А 2 июля подписанные указы опубликовали.

Цели этих действий в тексте самих указов названы такие: «сохранение славных воинских исторических традиций» и воспитание военнослужащих в «духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу».

И каждое такое наименование – намёк. Вот, например.

«Присвоить 381-му артиллерийскому полку почётное наименование «гвардейский Варшавский» и впредь именовать его: 381-й гвардейский артиллерийский Варшавский Краснознамённый, орденов Суворова и Кутузова полк».

Это тот самый полк, который Варшаву брал. Ну, то есть, освобождал, от гитлеровцев. Но ведь всё равно брал же. И там, как вы наверняка помните, действовали суровые законы военного времени и прочее.

Вот ещё новые наименования полков: 400-й самоходный артиллерийский полк будет «Трансильванский» (мамалыжникам-румынам привет). 6-й танковый полк отныне «гвардейский Львовский», 68-й танковый полк - «гвардейский Житомирско-Берлинский», 163-й танковый полк - «гвардейский Нежинский». Кому тут передают привет, понятно без пояснений. 150-я мотострелковая дивизия (та самая, которая водрузила Знамя Победы над Рейхстагом) стала Идрицко-Берлинской. В Германии напряглись, наверное. Также получили почётные наименования 90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дивизия, 856-й гвардейский самоходный артиллерийский Кобринский полк и 102-й мотострелковый Слонимско-Померанский полк. Да, это всё Белоруссия, где Лукашенко, многовекторность, контрабанда и далее по списку. Интересна будет реакция Батьки.

Для комплекта, чтобы разбавить впечатление и сказать – «да не выдумывайте вы, мы не издеваемся», добавили в наименование 144-й мотострелковой дивизии наименование «гвардейская Ельнинская», а 933-й зенитный ракетный полк назвали Верхнеднепровским.

Среди разнообразных шуточных наименований, которые присвоили Путину сограждане – «Темнейший», «Цезарь Август» и так далее – мне попалось ещё такое: «Главтролль».

Глядя на новую тонкую шутку президента, с таким прозвищем трудно не согласиться.

Руслан Осташко