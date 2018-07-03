Как Путин и Трамп могут потрясти весь мир

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Встреча лидеров России Владимира Путина и США Дональда Трампа уже не за горами. 16 июля в Хельсинки президенты встретятся, чтобы обговорить множество наболевших проблем. А потому в СМИ все чаще появляется информация о возможных обговариваемых вопросах. Как сообщает ряд изданий, главы государств не будут поднимать тему статуса Крымского полуострова. Однако, по некоторым предположениям, политики затронут друге не менее интересные проблемы.

Так называемый «Крымский вопрос» является темой достаточно щепетильной, а потому, скорее всего, президенты России и США постараются избежать ее. Предполагается, что главы государств намереваются искать точки соприкосновения, а полуостров, определенно точно, не является одной из них. Договоренность не поднимать острую тему советник Дональда Трампа в сфере безопасности Джон Болтон назвал «согласием не соглашаться». Фактически, это означает понимание сторон неизменных позиций в вопросе о статусе Крыма.

Но, по предположениям политических экспертов, Путин и Трамп вовсе не собираются полностью уходить от конфликтных тем. К примеру, вопрос украинского конфликта появится в обсуждении обязательно. Конечно же, здесь государства также занимают оппозиционные стороны, однако неурядицы в этом государстве уже изрядно надоели и России, и США.

Спустя четыре года активного развития событий на просторах Украины, в Соединенных Штатах начали осознавать, что политические деятели этой страны едва ли в достаточной мере подходят для осуществления нужных американцам целей. К тому же, как известно, в предвыборной гонке Дональда Трампа и Хилари Клинтон, вся правящая верхушка российского соседа, как один, заняли сторону именно Клинтон. Трампа же местные СМИ нередко вспоминали в не самых лучших тонах.

Россию, в свою очередь, порядком утомила деятельность лидеров республик Донбасса, которые начали активно тянуть на себя одеяло, друг за другом принимая достаточно спорные решения в тех или иных вопросах. Конечно же, это не означает, что представители России готовы оставить жителей республик наедине со своими проблемами. Скорее всего, такие взгляды на украинский вопрос могут подвести президентов ко мнению о новых путях решения конфликта. А значит, существует вероятность того, что ситуация в Украине может кардинально измениться после встречи Путина и Трампа.

Не стоит забывать и о другом вопросе, который непосредственно касается интересов двух государств. Ситуацию в Сирии также можно назвать тупиковой. Как бы не пытались отдельные деятели разжечь огонь войны вновь, все понимают, что конфликт теряет обостренные черты. К тому же, этот конфликт не вызывает интерес у Дональда Трампа. Такие взгляды на военные действия в Сирии могут означать, что США готова пустить действия на территории государства на самотек с условием отсутствия там иранского коридора к Средиземному морю.

Не стоит забывать и о теме, которую совсем недавно разгоняли различные международные СМИ. Она касается вмешательства России в выборы различных стран, в том числе и, непосредственно, США. Как заявил в одном из интервью все тот же Болтон, Владимир Путин на однозначный вопрос ответил таким же однозначным ответом – Россия никогда не вмешивалась в политическую деятельность других стран. И если даже у советника Трампа этот ответ не вызвал никаких возражений (а Болтон, как известно, является активным русофобом), то существует вероятность, что это утверждение принято за истину.

Таким образом, можно предположить, что Путин и Трамп будут искать пути решения, в первую очередь, тех вопросов, в которых можно найти выгоду для каждой из сторон. Очевидно, что любые компромиссы будут восприняты отдельными политическими деятелями обеих стран, как показательная слабость двух лидеров. Однако, если взглянуть на эти решения со стороны здорового прагматизма, можно прийти к совершенно обратным выводам. В любом случае, как будут обстоять дела в мире, покажут итоги саммита. Однако ясно одно – за переговорами Владимира Путина и Дональда Трампа будут пристально наблюдать во всем мире.