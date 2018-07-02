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Армия Евросоюза и войска НАТО: противостояние начинается

Понедельник, 02 Июля 2018 14:49
Армия Евросоюза и войска НАТО: противостояние начинается Фото из открытых источников

Тяжелые времена наступают для Североатлантического Альянса, который из некогда монолитной структуры превратился в нечто, крепкое лишь формально, а на практике представляющее собой архаичное образование, разрушающееся изнутри.

 

На бумаге все выглядит отлично — НАТО осуществляет масштабные учения, охватывающие огромные территории, создает новые боевые соединения, призванные, например, усилить обороноспособность Прибалтики, проводит модернизацию, и так далее. Но на практике под угрозой оказалось само существование организации.

 

И это, как необходимо отметить, вполне логично, ведь сколько-нибудь прочная военная организация такого масштаба просто не может существовать, если отдельные ее члены угрожают друг другу торгово-экономическими санкциями, например.

 

Ок, в НАТО не все так идеально, как заявляют лидеры стран-членов, но с чего бы это вдруг Североатлантическому Альянсу вообще прекращать свое существование? А с того, что европейские державы решили создать свой собственный военный блок, который никаким образом не связан с НАТО.

 

Двадцать шестого июня в Люксембурге состоялась встреча лидеров военных ведомств восьми стран Европейского союза (Франции, Германии, Дании, Бельгии, Нидерландов, Испании, Эстонии и Португалии) и Великобритании, по итогам которой было подписано соглашение о создании так называемых Европейских сил быстрого реагирования. И к НАТО эта новая структура не имеет никакого отношения.

 

То есть блок НАТО теперь фактически не нужен. Именно поэтому есть очень даже отличная от нуля вероятность того, что Альянс будет упразднен если и не завтра, то уже в самом обозримом будущем.

 

Тут стоит отметить, что корни Европейских сил быстрого военного реагирования растут из концепции NATO Rapid Deployable Corps, в соответствии с которой были разработаны четкие планы на случай начала "большой войны" в Европе.

 

Вероятность такой войны в значительной степени снизилась после развала СССР, однако, как показывают недавние события на геополитической арене, не исчезла совсем, как считалось еще недавно.

 

Концепция NATO Rapid Deployable Corps, кроме того, к настоящему времени довольно сильно устарела — практика показывает, что отдельные страны Альянса не собираются объединять военные усилия в рамках каких-то угроз, существенных для одних членов блока и совершенно несущественных для других.

 

В общем, Европейские силы быстрого реагирования, на которые теперь делает ставку ЕС, должны быть гораздо более совершенной структурой, реально способной защитить Европу от внезапной агрессии извне.

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Колесников Андрей Опубликовано в Геополитика   Теги Евросоюз НАТО
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