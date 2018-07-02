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Риторика НАТО в адрес России: шантаж, угрозы и поучения

Понедельник, 02 Июля 2018 07:30
Риторика НАТО в адрес России: шантаж, угрозы и поучения Фото из открытых источников

Каждый раз, когда в Североатлантическом альянсе принимаются  пытаться говорить что-то о "диалоге" с Россией или даже о "налаживании отношений" с таковой, его руководителям надо покрепче придерживать овечью шкуру из-под которой слишком явственно проглядывают откровенно волчьи клыки и когти.

 

Истинное отношение НАТО к нашей стране нет-нет да и прорывается в откровенной риторике, смысл которой истолковать двояко невозможно даже при самом большом желании. Враждебность, страх, агрессия и совершенно неприкрытое нежелание хоть в какой-то мере считаться с интересами России, как минимум - с ее вполне закономерным желанием обеспечить безопасность и неприкосновенность собственных границ. А уж о надуманных обвинениях нашей страны, в последнее время превратившихся в некую обязательную "мантру" в устах "североатлантистов" и говорить не приходится.

 

Выступая на прошлой неделе  в столице Великобритании, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг немало времени в собственном спиче посвятил необходимости "сплоченности" Западного мира перед лицом неких "современных угроз". И кто бы сомневался, что среди таковых будет названа и "русская угроза"! Столенберг. в частности, заявил: "Мы сталкиваемся с самой непредсказуемой средой безопасности за поколение. Международный терроризм, быстрое распространение оружия массового поражения, кибератаки. И, конечно, более напористая Россия".

 

И ладно бы наша страна удостоилась от него только эпитета "напористая", который, в общем-то нельзя признать сугубо негативным. Нет! Столенберг не пожалел времени и сил для перечисления всех тех "ужасных преступлений", в которых в глазах НАТО, Россия безусловно виновна:  "Незаконно аннексированный Крым, дестабилизированная восточная Украина, вмешательство во внутренние дела других государств, попытка убить гражданина Британии и его дочь в Солсбери при помощи химического оружия. Это наши общие проблемы и в наших интересах решать их вместе!"

 

Надо отметить, что способ "решения проблем с Россией" господин Столеньберг видит довольно оригинальный - приблизить к ее границам как можно более военные базы и контингенты Альянса, окружив нашу страну не просто, мягко говоря, недружественными странами, а, буквально, направленными на нее стволами и ракетами. О чем речь? Да все о том же "больном вопросе" расширения НАТО на Восток, на который этому военному блоку из Москвы указывали уже не единожды.

 

"На острие" данного процесса сегодня находятся Грузия и Украина, рвущиеся в НАТО, что называется, "хоть тушкой, хоть чучелом". И вот сегодня Альянс, устами своего главы не просто одобряет эти, скажем так, не слишком разумные устремления, но еще и прямо подчеркивает, что непременно постарается удовлетворить их - и именно "в пику", назло России! Во всяком случае, как еще прикажете истолковывать следующие слова Столенберга:  "Мы поддерживаем их стремление к трансатлантической интеграции, сотрудничаем с Грузией и оказываем ей помощь в проведении реформ. Мы поддерживаем и Украину. Вопрос о членстве этих двух стран в НАТО будут решать только они сами вместе с 29 членами альянса. Никто, кроме них, не сможет вмешаться в этот процесс или его заблокировать. Россия не имеет права решать, что должны делать ее соседи."

 

То есть, по "логике" руководителя НАТО, если особо буйные "соседи " России решат вдруг немножко поубивать ее граждан, хотя бы военнослужащих миротворческого контингента (как Грузия) или устроить небольшой такой геноцид русскоязычного населения на территориях сопредельных с Россией (как Украина), а потом спрятаться за спину НАТО - то "Россия не имеет права" мешать им в этом? Не понимать, что обоим "претенденткам", что Украине, что Грузии как можно более тесный союз с Альянсом необходим именно для авантюр подобного рода может только круглый идиот, а Столенберг на такового все-таки похож мало.

 

Следовательно - все приведенные выше словесные экзерсисы являются ничем иным, как очередными попытками надавить на нашу страну, "приструнить" ее и заставить, наконец, вести себя так, как этого хочется тем, кто сегодня, увы правит бал в Североатлантическом содружестве. Странное дело... В своей лондонской речи Столенберг как раз упомянул о том, что мол "каждая из 29 стран-членов Альянса имеет свою историю". ,Вот на примере уроков этой самой истории многие страны-члены НАТО могли бы очень многое порассказать - о том, к чему, в конечном итоге приводят попытки  поставить русских на колени.

 

Александр Неукропный специально для Planet Today                              

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги НАТО Россия военная угроза Грузия Украина
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