Могут ли США признать Крым российским

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Вчера Дональд Трамп, отвечая на вопрос одного из журналистов о том, могут ли Соединенные Штаты признать Крым российским, сказал уклончиво: «Посмотрим». Что меня, признаться, слегка озадачило. Похоже, бизнесмен-президент не до конца понимает позицию России.

После нескольких утечек стало более-менее понятно, что будут обсуждать Дональд Трамп и Владимир Путин на предстоящем саммите. Я уже высказывал свои предположения, однако новая информация, дошедшая из Нью-Джерси, заставляет внести некоторые коррективы.

Похоже, признание-непризнание Крыма российским должно стать для нас призом — в том случае, если удастся договориться по Сирии. То есть, мы должны уйти с Ближнего Востока, а взамен американцы уйдут с Украины. По всей вероятности, именно такой размен Дональд Трамп считает равноценным, именно его он называет хорошей сделкой.

Я уже много раз писал и говорил, что такого рода договоренности для нас неприемлемы, потому что ставят под угрозу все послевоенное мироустройство. Утвердив Устав ООН, человечество попыталось создать международное право и с теми или иными допущениями и издержками придерживалось его несколько десятилетий. После «победы» в холодной войне американцы решили, что наступила новая эпоха и негласно международное право переиначили. В свою пользу, разумеется.

Я вполне допускаю, что сделано это было из лучших побуждений, но новой конфигурацией тут же воспользовались совсем другие люди, которые стали решать свои геополитические и геоэкономические проблемы, используя силу — самую могучую на тот момент. Мир в очередной раз убедился, что добрыми намерениями вымощена дорога в ад.

По сути, новое мироустройство стало напоминать XIX век с его правом силы. От чего человечество постаралось уйти в веке двадцатом, создав Организацию Объединенных Наций. На сегодня ее Совет Безопасности — единственный институт, который, хотя и с большой натяжкой, можно назвать высшим арбитражем международных отношений.

Что же хотел сказать Трамп своим многозначительным «Посмотрим»?

Подозреваю, он хочет втянуть нас в свою парадигму, согласно которой высшими арбитром должно стать не сообщество государств, а отдельные страны. Грубо говоря, разделить мир на зоны влияния.

В данном случае я намеренно не собираюсь обсуждать, насколько для нас приемлемо с этической или международно-правовой точек зрения разменять Сирию на Украину. Крым наш, потому что так захотели крымчане, а в Сирии мы находимся по приглашению легитимной власти. Если бы ООН оставалась авторитетной организацией, это было бы легко доказать. Именно поэтому Россия заинтересована в укреплении ее авторитета.

Но рассмотрим ситуацию с американской позиции. Действительно ли Дональд Трамп собирается сделать предложение, от которого невозможно отказаться?

Если внимательно присмотреться к действиям США, а также прислушаться к риторике отдельных политиков и средств массовой информации, легко заметить, что главной целью затеянного Майдана был именно Крым. Об этом я писал еще в 2014 году в посте Крым должен был стать американским: доказано. А коллега mikle1 когда-то разместил целую подборку ссылок В США плакали, когда Россия отобрала у них Крым.

Подтверждает давно известное и сам Дональд Трамп, который не упускает случая обвинить своего предшественника в потере Соединенными Штатами Крыма. «Президент Обама допустил это», — подчеркнул американский лидер и сегодня.

Тот, кто владеет Крымом, владеет Черными морем — это общеизвестно. Но Россия в 2015 году пошла дальше. Прочно обосновавшись в Сирии, мы теперь контролируем и Средиземное море. Пресловутый Шестой флот, оказавшись под прицелами «Калибров», внезапно почувствовал себя очень неуютно. Давненько военно-морские силы США не испытывали такую уязвимость.

Я допускаю, что Трамп собирается предложить Путину признание Крыма российским и даже, возможно, снятие санкций в обмен на уход с Ближнего Востока. Однако в этой сделке не учтено, что все старшие козыри находятся в руках Москвы — Черное и Средиземное моря. Красное море, кстати, мы тоже контролируем — благодаря базам в Тартусе и Латакии. Как и весь Ближний Восток вплоть до Персидского залива, что показали пуски ракет Каспийской флотилией.

У Вашингтона в рукаве лишь двойки и тройки — пресловутые санкции, под которыми мы уже привыкли жить, а многие вообще не хотели бы их отмены. Предложение вернуться в Большую семерку я всерьез не рассматриваю, этот клуб вообще имеет право на признание, если его членом является Россия. А нам он особо не нужен.

Сегодня все самое перспективное происходит в Азии, и мы участвуем во всех процессах. Позиции США в мире серьезно поколеблены, наши базы по всему периметру границ и даже дальше укреплены настолько, что мышь не проскочит. По сути, Вашингтон не может предложить ничего, что было бы интересно Москве.

Разговаривать нужно, конечно, со всеми, и с Трампом в том числе. Но рассчитывать на прорыв в отношениях не стоит.

Павел Шипилин