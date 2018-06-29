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США и НАТО планируют компенсировать потерю Крыма за счет Калининграда

Пятница, 29 Июня 2018 13:43
США и НАТО планируют компенсировать потерю Крыма за счет Калининграда Фото из открытых источников

Военные силы США и НАТО абсолютно не устраивает тот факт, что в результате событий 2014 года в Украине Крымский полуостров перешел в состав России. Потому они нацелились на другую стратегически важную область, расположенную на берегах Балтийского моря.

 

Как многие понимают государственный переворот в Украине состоялся при непосредственном участии представителей Соединенных Штатов. Этот шаг был произведен с целью давления на Российскую Федерацию. Но не менее важным для США был и Крымский полуостров, который, по сути, является точкой контроля за водами Черного моря. Конечно же, дальнейшими событиями Россия четко указало на то, что Крым они ни коим образом не намерены отдавать своим оппонентам, а потому США и НАТО пришлось искать другие пути дестабилизации Москвы.

 

Как считает представитель Совета Федерации Алексей Кондратьев, новой целью российских оппонентов является Калининград. Об этом он рассказал сотрудникам телеканала «Россия 1». Именно после событий 2014 года на территории Калининграда начали пропагандироваться антироссийские настроения.

 

Политик уверен, что проводимые в 2015-1016 годах боевые учения сил НАТО под названием Saber Strike и Baltops являются ничем иным, как репетицией боевых действий на прибалтийской территории. Это все четко дает понять, что военные оппоненты России всерьез рассматривают Калининградскую область в качестве стратегически важного объекта. И едва ли такие учения можно назвать отработкой оборонительных маневров.

 

Кондратьев отметил, что российские власти достаточно мягко относятся к такому поведению НАТО и США. Хотя подобные действия указывают на планомерное продвижение их войск в сторону российской границы. Мировые лидеры также умалчивают подобное развитие событий, однако это не означает того, что такие ходы со стороны НАТО остаются незамеченными.

 

Не забыл упомянуть чиновник и информационной войны, которая развязалась на территории Калининградской области. Оппоненты России стараются всячески дестабилизировать ситуацию в прибалтийской области и навязать пангерманские взгляды. Такой ход событий, очевидно, не устраивает Москву, а потому ею были проведены некоторые шаги по обеспечению безопасности упомянутого района.

 

В качестве своего ответа на наращивание войск НАТО в Польше и размещении там же системы ПРО США, Россия обеспечила Калининград оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер». Политик уверяет, что этот шаг был произведен лишь в качестве защиты собственных территорий от США и НАТО, которые, действительно, рассматривают варианты ведения боевых действий против России. При этом, американские военнослужащие тщательно прорабатывают свои действия до малейших частиц.

 

К счастью, противостояние России со своими оппонентами ограничивается, по большей части, дипломатической ареной. Но, если события продолжат развиваться и дальше в подобном ключе, можно ожидать любых, пусть и самых негативных, последствий.

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Корниенко Дмитрий Опубликовано в Геополитика   Теги геополитика
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