Три карты, или Куда исчезли русские?

Фото из открытых источников

Сразу уточню: к сюжетам наподобие пушкинской «Пиковой дамы» данная статья отношения не имеет. Речь пойдёт не об игральных, а о географических картах. На них иногда можно прочесть истории куда более драматические и трагические, чем те, которые описывают в литературе. Нужно только внимательно читать.

Итак, карта первая. Это этнографическая карта Российской империи.

Взята она из «Нового учебного географического атласа для полного гимназического курса». Атлас тот был издан в столице Российской империи. Точный год издания мне обнаружить не удалось (на обложке он не указан), но установить приблизительную дату выхода нетрудно. На демонстрируемой там карте Санкт-Петербург уже именован Петроградом (хотя на обложке атласа всё ёще стоит С.-Петербург). Следовательно, собрание карт было выпущено в свет где-то в начале Первой мировой войны.

На карте показано расселение различных народностей и племён на территории нашей страны в тот период. Места, где наибольшую часть населения составляют русские (великорусы, малорусы и белорусы), обозначены розовым цветом. Они не заштрихованы там, где проживают преимущественно великорусы, заштрихованы горизонтально в местах преобладания малорусов и заштрихованы вертикально там, где проживают в основном белорусы.

Обращаю внимание на земли Северного Причерноморья (вместе с Приазовьем) к востоку от Днепра. В административном отношении они относились тогда к Таврической губернии. Здесь, как хорошо видно на карте, население в большинстве своём являлось великорусским.

Теперь посмотрим на второе изображение – этнографическую карту СССР.

Она была опубликована в 8-м томе «Малой советской энциклопедии», изданном в Москве в 1932 году. Вновь обращаем внимание на Северное Причерноморье к востоку от Днепра. Это уже не Таврическая губерния, а часть Украинской ССР. Разница существенная!

А вот на этнографической карте перемен немного. Все на своих местах. Да, по распоряжению советской власти малорусов объявили отдельной от русских нацией и переименовали в украинцев. Но рассматриваемая территория по-прежнему является местом компактного проживания великорусов (за которыми, в отличие от малорусов и белорусов, сохранили русское имя). Она также обозначена розовым цветом и явно отличается от обозначенной цветом малиновым территории преобладания украинцев.

Временной промежуток между изданием двух карт сравнительно небольшой – менее двадцати лет. Но нужно ли долго рассказывать о том, какими значительными событиями он был насыщен? Первая мировая война, революция, гражданская война, австро-германская оккупация, интервенция «союзников», масштабный голод 1921–1923 годов, организованное переселение в Северное Причерноморье населения из других регионов УССР, насильственная коллективизация с сопровождавшей её массовой высылкой зажиточного крестьянства…

Однако этническая картина не меняется вслед за политической ситуацией. Не меняется, если, конечно, политики не ставят своей целью намеренно изменить такую картину. А они, к сожалению, иногда такие цели ставят.

И вот, наконец, третья карта – «Национальности СССР».

Она размещена в «Географическом атласе СССР для средней школы», изданном Главным управлением геодезии и картографии при Совете народных комиссаров СССР в Москве в 1941 году. Карта была подготовлена буквально накануне Великой Отечественной войны.

Вновь обращаем внимание на Северное Причерноморье и… Вопрос возникает сам собой. Куда исчезли русские?

Девять лет прошло между изданиями второй и третьей карты (1932–1941). За это время тут не было ни войн, ни эпидемий, ни депортаций. Не зарегистрировано и крупных природных катаклизмов. Не происходило событий, могущих вызвать столь масштабную перемену. Кроме, разве что, одного.

Того самого, на котором очень любят спекулировать украинские «голодомороведы». Они давно уже объявили голод 1932–1933 годов «геноцидом украинцев», организованным «русскими коммунистическим режимом». Организованным якобы для того, чтобы физически уничтожить украинское население, заменив его русским. Причём в качестве примера, где такие уничтожения украинцев и замена их русскими будто бы были произведены, указывают на те самые территории.

Между тем сопоставление трёх карт свидетельствует о том, что всё обстояло не совсем так. А точнее, совсем не так. И как теперь к этому относиться?

Разумеется, поспешных заключений делать не нужно. Слишком многое ещё в этой истории малоизученно. Но изучать её следует историкам, а не политиканствующим спекулянтам. Досконально изучать! Выводы могут быть весьма неожиданные.

И ещё на одну деталь на третьей карте хотелось бы обратить внимание. Посмотрите на восточную часть Латвии, к тому времени лишь недавно вошедшей в состав СССР. Она заселена латгальцами. Латышами коренных жителей этого региона объявили позднее. Опять же, по воле советского руководства. Не спрашивая желания людей.

Только вот латыши и латгальцы не одно и то же. Даже во время недавнего референдума по языковому вопросу в Латвии результаты голосования в латгальских районах существенно отличались от итогов волеизъявления в районах латышских. Отличались в пользу русского языка. Это ведь тоже тема для размышлений о национальной политике в СССР.

А сколько ещё таких тем оставило нам в наследство советское прошлое?

Александр Каревин