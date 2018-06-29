Встреча Путина и Трампа - русофобы США боятся возможного "прорыва"

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Мир облетела потрясающая новость, озвученная государственным секретаре Соединенных Штатов Америки Майклом Помпео: "Трамп действительно собирается договариваться с Путиным!" Судя по сказанному, президент США готов предложить лидеру России многое - по крайней мере, по его меркам. Очень многих в Америке такой расклад не радует даже в виде возможной перспективы.

Конкретно, сенсационность сказанного Помпео заключается в том, что он четко дал понять - президент США Дональд Трамп считает возвращение России в международное сообщество неизбежным и "компромиссы" могут позволить ей вернуться в G7, не возвращая Крым Украине! То есть вопрос об "аннексии Крыма", вот уже четвертый год являющийся краеугольным камнем всей русофобской политики "Западного мира" может кануть в небытие. Правда, говоря это, госссекретарь США продолжает гнуть свое - мол, "позиция США остается прежней - Россия незаконно аннексировала Крым в 2014 году, и это привело к ее исключению из Большой семерки".

Как же тогда быть? Америке придется или отказаться от "неизменной позиции", или..? Решительно не представляю, что в такой ситуации можно сделать еще! А ведь Трамп настроен весьма и весьма серьезно - все тот же Помпео (явно не являющийся симпатиком России даже в первом приближении), едва ли не скорбно признает: "Президент глубоко убежден, что участие России в этих важных геополитических беседах неизбежно!" Под "важными геополитическими беседами" подразумевается, естественно, участие нашей страны в G8.

Не совсем понятно при этом, о каких именно "компромиссах" в данном случае может идти речь. Уж не намерен ли Трамп, говоря словами его новых лучших друзей из Тель-Авива, "получить теленка за курицу"?! Что может стать предметом "крымского торга" - Донбасс, Сирия? Или какие-то еще более весомые уступки, которые, по мнению президента США, Россия должна сделать, чтобы вернуться в "клуб мировых держав"? Думаю, очень скоро мы это узнаем.

Пока же сказанное Помпео вызвало настоящую бурю в стане американских записных русофобов. Оттуда уже раздаются вой, (крайне похожий на шакалий), зубовный скрежет и грохот изрядно потрепанных барабанов, зовущих к войне. Эти господа совершенно не могут себе представить, чтобы с русскими вообще можно было договориться - не важно о чем! Трамп не то, что не предложил Владимиру Путину никаких договоренностей, но еще даже и не встретился с ним - но дома ему уже готовы перегрызть глотку и наперебой предрекают провал на грядущих переговорах.

С особым рвением к данному процессу подключились отставные бойцы дипломатического фронта США. Так, например экс-посол Америки в России Майкл Макфол выдал следующую "страшилку": "Меня беспокоит то, что Путин даст нашему президенту урок "истории" касательно отношений Россия-Украина", и наш президент будет ему все время кивать!" Его коллега, также в свое время бывший послом США в России и заместителем генерального секретаря НАТО, а ныне подвизающийся экспертом в одиозном "аналитическом центре" Atlantic Council Александр Вершбоу оказался более многословен: "Я побаиваюсь того, что президент Трамп готов признать вопрос о принадлежности Крыма "улаженной проблемой", тогда, как в глазах наших союзников по НАТО и всего международного сообщества это совершенно не "улаженная проблема"... Я действительно боюсь, что Трамп может вдохновить Путина на вывод о том, что США готовы перекроить с ним Европу по "сферам влияния", что было бы огромным шагом назад".

От нагнетания истерии перед встречей президентов не остались в стороне и остальные вашингтонские "друзья России". Сенатор-демократ Крис Мерфи, широко известный своими выпадами в адрес нашей страны, кажется, лопнуть готов от возмущения: "Вчерашние новости, кажется, не обратили внимание на мой диалог с государственным секретарем Помпео. А ведь этот диалог обязан привлечь внимание каждого демократа или республиканца, которым небезразлична Украина, и которые обеспокоены тем, что на встрече Трампа с Путиным может быть заключено соглашение!

Я спросил Помпео, согласится ли Трамп на возвращение России в "большую семерку" даже без выведения российских войск из Украины. По сути - продадим ли мы Украину в обмен на что-то другое от России?! Ответ Помпео звучал так: "Я уверен, что я могу определить перечень пунктов, на которые мы согласны, и вы согласитесь, что желаемая цель того стоит". Мне кажется, что на стол брошен суверенитет Украины, что речь идет о полной смене политики США!"

Естественно, столь яркую истерику сенатора нашлось кому поддержать. И если Мерфи твердит лишь об Украине, как, прости Господи, вшивый о бане, то кое-кто в США по тому же поводу делает еще более мрачные и далеко идущие прогнозы. Исследователь American Enterprise Institute Норман Онстин предрекает даже такое: "Вот чего я боюсь по поводу саммита: Путин получит Украину без сопротивления США. Трамп получит очередное вмешательство России в наши выборы в ноябре!"

Кошмар! Стивен Кинг и другие признанные мастера и мэтры жанра "хоррор" нервно курят бамбук в сторонке - такой конкуренции им не выдержать. А вообще-то, на мой взгляд, все происходящее откровенно напоминает переполох в палате для особо буйных пациентов дурдома, которым санитары просто-напросто забыли вкатить вовремя положенные дозы успокоительного!

Александр Неукропный специально для Planet Today