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Конфликт, который тянется в Южном Судане с 2013-го года, приближается к финальному урегулированию — противоборствующие стороны подписали соглашение о прекращении огня, которое, как отметили многочисленные эксперты, является очень положительным сигналом. По данным сайта politexpert.net, завершение конфликта приближается не без помощи Российской Федерации.

Вчера, двадцать седьмого июня, действующий президент Южного Судана Салва Киир заключил соглашение о прекращении боевых действий с главой повстанцев Риеком Машаром. О важном для охваченной войной страны событии сообщил начальник министерства иностранных дел Республики Судан Мухаммед Ахмед ад-Дирдири.

Для того, чтобы подписать соглашение о прекращении огня, президент Южного Судана и глава действующего в стране повстанческого движения прибыли в соседний Судан — документ был заключен в Хартуме.

Соглашение, основанное на шести пунктах, начнет действовать в течение семидесяти двух часов — заявил Омар аль-Башир, глава Республики Судан, который участвовал в подписании документа в качестве посредника.

Война в Южном Судане продолжается с 2013-го года. Основные противоборствующие стороны — народ динка (к которому относится действующий глава государства) и племя нуэр, которое воюет под предводительством Риека Машара. Конфликт начался с типичной для Африки попытки вооруженного переворота.

По информации Организации Объединенных Наций, конфликт уже унес жизни как минимум нескольких сотен человек. Самым кровавым годом был 2016, когда из-за эскалации конфликта погибли двести семьдесят человек (среди них тридцать три мирных жителя и два миротворца ООН).

Из-за конфликта около шестидесяти тысяч людей превратились в беженцев, плюс, из Южного Судан были эвакуированы граждане многих стран.

"Тот факт, что очень комплексный и многослойный южносуданский конфликт удалось перевести в фазу прекращения огня — это очень отрадный фактор. И особенно отрадно, что в процессе урегулирования конфликта поучаствовала Россия", — говорит Юрий Зинин, кандидат исторических наук и старший сотрудник Центра партнерства цивилизаций МГИМО.

Конфликт в Южном Судане, по словам Зинина, обсуждался на уровне президентов России и Судана, плюс, Москва выделила тринадцать с лишним миллионов долларов на проведение в стране международной операции ООН. Эксперт уверен, что Африка в целом и Южный Судан в частности отлично помнят ту помощь, которую им в свое время оказывал СССР, а значит Южный Судан готов к сотрудничеству с РФ, которое окажется весьма плодотворным для обеих стран.