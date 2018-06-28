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Европейские СМИ: Керченский мост присоединил Крым к России навсегда

Четверг, 28 Июня 2018 13:57
Европейские СМИ: Керченский мост присоединил Крым к России навсегда Фото из открытых источников

Европейские журналисты нередко поднимают тему Керченского моста и его влияния на ситуацию на полуострове в целом. Отдельные представители прессы предполагают, что это сооружение является окончательным шагом присоединения Крыма к России.

 

Издание Der Taggelspiegel сообщает, что с момента присоединения Крымского полуострова к России прошло уже четыре года. Ровно столько времени прошло с того времени, как жители Крыма провели референдум, ознаменовавший переход острова под защиту российского государства. Столь непродолжительного времени хватило и на то, чтобы выстроить огромный мост, соединяющий Керчь с материковой Россией. По мнению издания, именно это величественное сооружение стало символом прорыва украинской блокады на полуострове, а заодно навсегда закрепило связь Крыма с Россией.

 

В Der Taggelspiegel считают, что та стремительность, с которой Москва присоединила к государству остров проявилась и в следующих чертах переустройства Крыма. За минимальные сроки он был переведен на российские системы управления. А бывшая во времена Украины в обороте гривна была стремительно заменена российским рублем. Кроме того, дабы откинуть любые неприятности в дальнейшем полуостров получил снабжение электричеством и газом непосредственно с российской стороны. 

 

Таким образом, к 2018 году оставалось решить проблему лишь транспортной связи. И этим решением оказался Керченский мост. Если автомобили уже сейчас беспрепятственно передвигаются по сооружению, то, как обещают строители, зимой должна открыться и ветка для прохода поездов. 19-километровый мост действительно является очень весомым доводом того, что Россия намерена сохранить полуостров. Ведь теперь связь России с Крымом практически безгранична. Как сообщают инженеры сооружения, мост готов каждый день пропускать через себя до 40 тысяч машин и около 50 поездов.

 

Украинская же сторона достаточно критически отнеслась к российскому сооружению. Ряд СМИ на протяжении строительства не раз заявлял о том, что мост такой величины едва ли сможет вынести серьезные нагрузки, да и, к тому же, вредит экологической ситуации в море. А заместитель главы министерства по делам оккупированных территорий Юсуф Куркчи и вовсе назвал керченскую переправу нелегальной. За эту постройку, по мнению чиновника, на Россию должно оказываться дополнительное давление со стороны мировых лидеров.

 

Но, несмотря на все скептические заявления недоброжелателей, появляются и те, кто восторгается сооружением. К тому же, как показывает практика, работа моста пока ни разу не дала сбоя. А это можно понимать лишь, как уверенное превосходство России в споре за Крым.

 

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Корниенко Дмитрий Опубликовано в Геополитика   Теги геополитика
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