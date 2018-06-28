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Путин готовится разыграть «американскую карту»

Четверг, 28 Июня 2018 12:01
Путин готовится разыграть «американскую карту» Фото из открытых источников

В последнее время отношения между Россией и США заметно улучшились. Это не удивительно, ведь конфронтация достигла своего пика и идти ей оставалось только на спад. В связи с этим активизировались дипломатические стороны государств. Так, глава Министерства энергетики РФ Александр Новак отправился на встречу со своим коллегой из США, а Россию посетил советник Дональда Трампа Джон Болтон, основной целью которого будет обговорить все детали будущего саммита с участием лидеров двух стран.

 

Всемирная газовая конференция, проводимая сейчас в Вашингтоне, стала местом встречи министров энергетики Александра Новака и Рика Перри, которые провели беседу на тему негативного влияния санкций на американские компании, занятые на рынке России. Об этом рассказал журналистам главный энергетик России. По его словам, такие компании, как Honeywell, ExxonMobil и многие другие сейчас не могут развивать свой бизнес в России из-за санкции, потому как они делают невозможными попытки осуществления крупных проектов.

 

Кроме того, Новак рассказал журналистам и о другой встрече, прошедшей на конференции. Ему удалось пообщаться с главой Еврокомиссии по вопросам Энергосоюза Марошем Шефчовичем. При разговоре присутствовал и министр финансов США Стивен Мнучин. Здесь был поднят вопрос возможных санкций против «Северного потока-2». Новак рассказал чиновникам российский взгляд на ситуацию, в котором новый газопровод, в первую очередь, выгоден для Европы.

 

Однако встреча на форуме является лишь одной из многочисленных заявленных в ближайшее время. Значит ли это, что отношения между Россией и США идут на поправку и вскоре можно ожидать отмены всех санкций. Очевидно, нет. Потому как два оппозиционных государства делают лишь первые шаги в установлении объективного мира. Новак не даром указывал на то, что под санкции попали предприятия США. Таким образом представители Москвы надеялись показать своим заокеанским коллегам, что подобные меры не выгодны никому.

 

Дальнейшим шагом должна стать встреча глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, где российскому президенту важно сделать шаги по развитию успеха в отношениях с Соединенными Штатами. Скорее всего, стратегия беседы уже намечена и лидеры государств сделают все возможное для того, чтобы улучшить взаимопонимание в ряде вопросов.

 

Остается ответить лишь на один вопрос. Почему же Соединенные Штаты так кардинально сменили свои взгляды в отношении совсем недавнего недруга. Ответом может оказаться лишь то, что правительство государства переборщило с давлением на мир, что начало негативно сказываться на экономическом развитии США. Такой ход событий никак не может устраивать команду Трампа, а потому для них в срочном порядке стоит пересмотреть свои взгляды на ряд вопросов. Этим попытается воспользоваться Россия, у которой появился реальный шанс снизить давление на себя, а возможно даже и начать продвигать свои интересы.

 

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Корниенко Дмитрий Опубликовано в Геополитика   Теги геополитика
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