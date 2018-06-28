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Датские политики и бандеровцы - братья навек

Четверг, 28 Июня 2018 11:11
Датские политики и бандеровцы - братья навек Фото из открытых источников

Иногда кликбейт, которым пользуются российские журналисты, переходит все разумные пределы и это очень-очень плохо. Многочисленные исследования поведения пользователей соцсетей и читателей СМИ, да и мой собственный, довольно обширный опыт, показывает, что очень значительная часть читателей вообще не читает ничего кроме заголовка. Некоторые не только не читают ничего кроме заголовка, но еще и сразу идут писать комменты. Я уверен вы сами видели такое и не раз. Ну и старая шутка про то, что в фейсбуке никто не читает дальше первого абзаца - это только отчасти шутка.

 

А вот вам, например, сегодняшний заголовок "Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток — 2".

 

Сенсационно? Да! Наврал ли нам автор в заголовке? Вроде нет. Просто у читателей, которые не слишком хорошо знакомы с темой может сложиться неправильное впечатление о том, что происходит на самом деле. А у некоторых читателей, которые живут в одном сопредельном, а ныне очень самостийном и беспокойном государстве, может сложиться впечатление, что вообще у них наступила полная и безоговорочная перемога над клятыми москалями и Газпромом.

 

Давайте разбираться в деталях произошедшего. Читаем дальше заголовка и вот что мы видим:

 

"Премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен сказал, что его страна может принять закон, который в конечном итоге позволит на юридических основаниях заблокировать или отложить реализацию проекта "Северный поток - 2".

 

С таким заявлением он выступил во вторник, отвечая на вопросы журналистов на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, видеосюжет о которой опубликовало издание Altinget.

 

"Я провел через парламент законопроект, который позволит нам проводить оценку сферы внешней политики в стандартном процессе рассмотрения заявок, и это позволит нам в правовых рамках заблокировать или отложить этот проект", - сказал Расмуссен. Он добавил, что, по его мнению, этот вопрос должен выноситься на общеевропейское обсуждение."

 

Фишка в том, что даже если читать дальше заголовка и даже если прочитать справку, которую ТАСС приводит о "Северном Потоке", то там нет самой важной информации для читателя. А именно информации о том, что правительство Дании может заблокировать строительство "Северного Потока 2" только в территориальных водах Дании, а не строительство газопровода в целом.

 

Никакой сенсации не получается, но благодаря некоторым журналистам кто-то понервничает лишний раз, кто-то лишний раз попрыгает перед монитором, ожидая что сейчас Киев возьмет Газпром за горло, а кто-то просто останется с кашей в голове.

 

Чтобы не быть голословным, процитирую вам то, что пишут СМИ в самой Дании о перспективах блокирования российского газопровода:

 

"Дания может сказать «нет» российскому газопроводу около Борнхольма. Но компания готовит и другой маршрут, который тоже можно построить, не выбиваясь из графика. [...] Если министр иностранных дел сочтет, что проект идет вразрез с датскими интересами в области безопасности и внешней политики, он может отказать. Над этим решением министерство работает с нового года. Однако этот своего рода «аварийный тормоз» может использоваться лишь в датских территориальных водах, которые в данном конкретном случае простираются в радиусе примерно 22 километров от Борнхольма."

 

Единственная страна, у которой еще есть шансы как-то реально помешать "Северному Потоку - 2" - это США, и то, только в том случае, если Вашингтон готов пойти на абсолютно беспрецедентную эскалацию своего конфликта с Евросоюзом, при том что Евросоюз пока демонстрирует готовность мстить в ответ на американское давление.

 

Вот что пишет BBC о европейских ответных мерах: "В пятницу вступают в силу новые таможенные пошлины, установленные Европейским союзом на целый ряд американских товаров в ответ на решение администрации президента Дональда Трампа резко увеличить тарифы на импортные сталь и алюминий. Пошлины поднялись на американские импортные товары общей стоимостью в 2,8 млрд долларов. Новые тарифы наложены на американское виски, мотоциклы и апельсиновый сок и некоторые другие товары. Эти товары производятся в штатах, которые с незначительным большинством проголосовали за Дональда Трампа на президентских выборах."

 

Если Штаты действительно попробуют ввести санкции против европейских компаний, которые участвуют в строительстве "Северного Потока - 2", то у них действительно может получиться затруднить или затормозить строительство, но во-первых США тогда опять получат болезненную "ответку" от Евросоюза, а во-вторых Газпром тогда просто достроит "Поток" за свои деньги. В Вашингтоне наверное знают об этом и потому до сих пор санкции не ввели. Как я говорил в недавнем материале про Италию - часики тикают, "Поток" строится, а всё, на что может рассчитывать Киев - это большое моральное удовлетворение, что ради общей нелюбви к москалям, Дания отказалась от возможности хорошо заработать.

 

Руслан Осташко

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Геополитика  
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