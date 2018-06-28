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Сбитый "Боинг" продолжают "вешать" на Россию. Евросоюз - в деле

Четверг, 28 Июня 2018 07:30
Сбитый &quot;Боинг&quot; продолжают &quot;вешать&quot; на Россию. Евросоюз - в деле Фото из открытых источников

Похоже, Запад не намерен прекращать попыток сделать виноватой в крушении над Донбассом в 2014 году самолета "Боинг-777" Малайзийских авиалиний Россию. Мало того, к данному вопросу решили, не ограничиваясь отдельным "убеждением" различных стран, подключить руководящие органы Европейского союза. 

 

Как стало известно из документов, готовящихся  к заседанию Европейского совета, который пройдет 28-29 июня в Брюсселе, он может принять постановление по уничтожению над Донбассом 17 июля 2014 года пассажирского авиалайнера рейса MH17. Во всяком случае, в документе, распространенном среди журналистов в пресс-центре Евросовета сказано следующее:

"Ожидается, что Европейский совет примет заключение о крушении рейса MH17, призывая Российскую Федерацию признать ответственность и полностью сотрудничать со всеми усилиями по установлению правды, справедливости и ответственности".

 

Итак - чья-либо вина в данном деле не установлена и не доказана, по нему не то, что не существует в помине какого-либо приговора, но даже и не было ни единого судебного заседания. Однако, Европейский совет уже намерен призывать Россию "повиниться" перед целым светом за преступление, которое та никогда не совершала. Очевидно, такова новая "логика по-европейски" и новое же европейское "правосудие". 

 

Самое интересное при этом, что с Украины - точно так же, то есть, "без суда и следствия" все обвинения и подозрения априори уже сняты! По крайней мере одной из "потерпевших сторон" - правительством Нидерландов. Во всяком случае, именно об этом свидетельствует отчет  Министра иностранных дел Нидерландов для Нижней Палаты Парламента страны, фрагмент из которого мы цитириуем ниже:

 

"На основании доклада Нидерландского консультационного совета по вопросам безопасности, результатов уголовного расследования JIT, информации из открытых источников, и собственного исследования вопроса, в том числе юридического, по мнению правительства в настоящее время нет юридических оснований для привлечения Украины к ответственности. Правительство считает, что на данный момент дополнительное расследование не нужно."

 

То есть - вот так: Украина не виновата и расследовать тут больше тнечего! Оно и понятно - вдруг в процессе действительно беспристрастного разбирательства "всплывут" факты, совершенно не укладывающиеся в уже утвержденную "наверху" (то есть - скорее всего, в Вашингтоне) версию?! Что ж - тем хуже для фактов! Просто не дадим им ни малейшего шанса на появление!

 

Таким образом, Нидерланды, фактически совершенно открыто демонстрируют заангажированность своего следствия и абсолютное нежелание считаться с аргументами той же России. Зато там уже выбирают место для будущего... нет, не суда - судилища! Министр юстиции Нидерландов Фред Гапперхаус уже заявил о том, что "здание Верховного Суда в Гааге не может принять процесс такого масштаба". Поэтому данное действо планируют проводить в специальном комплексе Justitieel Complex Schiphol в Бадхевердорпе.

 

Впрочем, какая разница?! Кривосудие  одинаково осквернит, что Верховный суд в Гааге, что любой другой. А ничего иного по "делу MH17" от "просвещенной Европы, как видно, не приходится.

Александр Неукропный специально для Planet Today     

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Боинг МН 17 Россия Европейский совет Нидерланды Украина суд
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