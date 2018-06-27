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ЕС против беженцев: Футбольные сборные как зеркало политического кризиса

Среда, 27 Июня 2018 15:47
ЕС против беженцев: Футбольные сборные как зеркало политического кризиса Фото из открытых источников

В минувшее воскресенье в Брюсселе прошел неформальный закрытый мини-саммит лидеров 16 стран, который был посвящен беженцам. Фактически, ЕС пошел навстречу Ангеле Меркель, над которой в Германии сгустились тучи. Ей предъявлен ультиматум несколькими политиками: если до 1 июля она не решит проблему миграции на общеевропейском уровне, МВД перестанет пускать мигрантов в страну.

 

Речь идет об усложнении пересечения границ внутри шенгенской зоны. Угроза более чем реальна — немцев взбудоражило изнасилование и убийство молодой девушки выходцем с Ближнего Востока, которого так и не поймали. Он вместе с семьей уехал на родину, в Ирак.

 

В Европе буквально за год резко изменилось отношение к правам человека и базовым международным нормам вроде морского права. Чего, конечно, следовало ожидать.

 

Организаторы мигрантских потоков, зарабатывающие большие деньги именно благодаря законопослушности и сердобольности европейцев, прекрасно пользуются прорехами в законодательстве. Например, порты обязаны пускать к себе терпящие бедствие суда. После чего все «пассажиры» высаживаются на берег и обустраиваются кто как может.

 

В ЕС давно осведомлены об этих уловках. Итальянцы, например, пару недель назад заблокировали подход к причалу очередному судну с беженцами, что привело к политическому кризису. В итоге часть мигрантов приняла Франция.

 

На неформальной встрече в Брюсселе никто не посыпал голову пеплом, вспоминая о том, с каким упоением страны Запада уничтожали Ливию. Сегодня Европа тратит довольно большие деньги, ублажая мелких ливийских царьков и упрашивая их организовывать лагеря для беженцев. Лагеря организуют, конечно, но с минимальными удобствами — сугубо для отчета. Говорят, что пришедшие на смену Мауммару Каддафи бандиты не гнушаются ни грабежами, ни изнасилованиями.

 

Но теперь Европейский союз перестал интересоваться правами человека в Северной Африке. Хотя совсем недавно беспокоился о несчастных ливийцах настолько, что организовал вторжение в суверенную страну. Цинизм просто зашкаливает.

 

После нескольких терактов и громких преступлений европейцы пересмотрели свое отношение к людям с чужой верой, чужим языком и другим цветом кожи. Но процесс, боюсь, уже необратим. Волны миграции начали накатывать на Старый Свет, конечно, гораздо раньше последнего шторма. Но как бы то ни было, национальный и расовый состав в Европе изменился — в разных странах по-разному.

 

О степени смешения и замещения можно судить по составу сборных некоторых стран. По-моему, немцам еще грех жаловаться.

 

 

Павел Шипилин

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Геополитика  
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