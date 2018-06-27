Малоизвестные предсказания о Третьей мировой войне

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Третья мировая война – это этап международного конфликта, которого никто не хочет увидеть на своем веку. Но разговоры о ней начинают звучать все чаще. Перед смертью, легендарная провидица Ванга рассказала, что большая война начнется в тот момент, когда падет Сирия, а, как мы можем наблюдать, на это государство сейчас оказывается колоссальное давление. Неужели кто-то услышал слова провидицы по-своему и действительно хочет обрушить человечество в бездну кровавых сражений. Как оказалось, Ванга была не единственным пророком, который увидел Третью Мировую в своих ведениях.

Как оказалось, о начале Третьей мировой войны говорили еще в далеком XVIII веке. В тот момент, когда не произошли даже первых два масштабных военизированных конфликта, пророк из Баварии Маттиас Штромбергер заявил, что по окончании Второй великой войны начнется «третий всеобщий пожар». Немец предрек в этом «пожаре» смерть многих народов. Война будет вестись почти во всем мире и погибнут миллионы людей, которые даже не будут являться солдатами.

Ему вторил еще один соотечественник из Баварии спустя два столетия. Алоис Ирльмайер, заставший уже Вторую мировую войну, сказал, что мир на этом не успокоится и вновь окунется в кровавую бойню. Однако этому событию будет предшествовать чрезвычайно плодородный период.

По мнению этого провидца, война начнется по причине атаки на западные страны Европы мусульманскими войсками. В этот же момент Китай завоюет Индию, а России придется справляться с революцией на своей территории, которая будет не менее кровавой, чем боевые столкновение других стран. По окончании войны, множество народов погибнет. В России же, оставшиеся жители вновь начнут истинно верить в Бога.

Не менее интересными являются предсказания скандинавской провидицы Гунхильды Смелхус, жившей в середине XX века. Женщина, которой было на тот момент уже 90 лет, заявила, что Третья мировая война начнется в период наисильнейшего расцвета европейских государств. Это заставит здешние народы отойти от своих религиозных взглядов, что, в свою очередь, приведет к нарушению сакральных традиций (таких, как замужество, верность своим супругам и другие).

Жительница Норвегии также отмечает, что главным признаком приближения войны окажется наводнение Европы жителями бедных стран. За этим событием и последует конфликт. Он будет не таким долгим, как предыдущие, но окончание его будет ждать печальное. Будет задействована ядерная бомба, которая приведет к гибели множества богатых стран. И уже их жителям придется идти за помощью к бывшим иммигрантам.

Как относиться к подобным предречениям, наверное, каждый должен решить сам для себя. Но прежде, стоит обратить внимание, что в каждом из приведенных выше видений присутствуют те факты, которые неким образом существуют уже сейчас. Возможно, это всего лишь совпадение, но стоит ли уповать на совпадения, если дело касается столь глобального противостояния, как Третья мировая война?