Среда 27 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Геополитика» Создание "ЕвроНАТО" - на кого реагировать будем?!

Создание "ЕвроНАТО" - на кого реагировать будем?!

Среда, 27 Июня 2018 07:30
Создание &quot;ЕвроНАТО&quot; - на кого реагировать будем?! Фото из открытых источников

Долгие разговоры о создании некоего аналога НАТО - но "только для европейцев", наконец. вылились во что-то конкретное. В понедельник, 25 июня, в Люксембурге был подписан договор о намерениях, в соответствии с которым девять стран Евросоюза  создают "совместные европейские силы реагирования".

 

Впрочем, одним только Евросоюзом дело все-таки не ограничивается. Навострившая из такового лыжи Великобритания тоже "в деле", Помимо нее в новый военный блок войдут Германия, Бельгия,  Дания, Эстония, Нидерланды, Испания и Португалия. Кстати, еще одно название всей этой камарильи - "Европейская инициатива по интервенции". так и хочется спросить: "На кого реагировать собираетесь так грозно? И в отношении каких конкретно стран планируется интервенция?"

 

Во главе нового  "движения" стоит Франция. Именно ее министр обороны - Флоранс Парли провела соответствующую церемонию. "Наша убежденность заключается в том, что европейцы должны быть сильными, способными защитить себя и наш суверенитет. Цель: наши вооруженные силы учатся, знакомясь друг с другом и действуют совместно. Благодаря обменам между персоналом и совместным учениям мы создадим европейскую стратегическую культуру. Мы будем готовы предвидеть кризис и быстро и эффективно реагировать на него", — заявила Парли впоследствии.

 

Вообще говоря, данная инициатива реализуется по предложению президента Франции Эмманюэля Макрона, который прилагает максимум усилий для того, чтобы "перетянуть на себя одеяло" большой европейской политики, вырвав его из слабеющих рук фрау Меркель.  Именно он в ходе своего выступления в сентябре минувшего года заявил о необходимости создания автономных сил обороны Европы, способных действовать без поддержки НАТО и Соединенных Штатов. 

 

Кстати говоря, в НАТО данное событие даже одобрили (а что им оставалось делать?!). Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал это решение, поскольку "это поможет модернизировать европейские вооруженные силы и ускорить их мобилизацию". При этом Столенберг сделал заявление почему-то в лучших традициях армейской "дуболомной" лексики и фразеологии: "Я считаю, что это может усилить готовность сил, потому что нам нужна высокая готовность!" Очевидно, причина - в переполняющих его чувствах, выразить которые откровенно он, в силу определенных причин, не может.

 

Как уже говорилось выше, немаловажная цель в данном случае - удержать в  "орбите" европейской безопасности Британию. "Великобритания была очень заинтересована в подписании соглашения, чтобы поддерживать сотрудничество с Европой за пределами двусторонних связей", — заявила все та же Парли. Вот только наличие среди "рулевых" нового военного союза Лондона как-то сразу навевает нехорошие мысли относительно того, против кого конкретно он будет направлен...

 

Напомним, что на последнем саммите стран G7, проходившем в провинции Квебек в Канаде, именно премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй стала инициатором создания некоего  "специального подразделения", предназначенного для  "быстрого реагирования  и  борьбы с вражескими действиями и пропагандой, исходящей от таких стран, как Россия". При этом она заявила:  "Мы должны напомнить себе, почему G8 стала G7 — это было потому, что Россия незаконно присоединила Крым. Мы видели злонамеренную деятельность от России различными способами, включая те, что были на улице в Солсбери в Великобритании".

 

С такой направленностью, да еще при наличии членов вроде неистово русофобствующей Эстонии (не дай Бог, еще Литва с Латвией да Польша подтянутся!), новый военный союз рискует изначально превратиться в нечто крайне одиозное и тенденциозное. Впрочем, время, как говорится, покажет...

Александр Неукропный специально для Planet Today        

Яндекс.Дзен

Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Евросоюз Армия НАТО Британия Франция Россия
Главное за сутки
Депутат бундестага назвал потери Германии из-за антироссийских санкций‍ Депутат бундестага назвал потери Германии из-за антироссийских санкций‍ Германия ежемесячно теряет 618 миллионов евро из-за антироссийских санкций, заявил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Маркус Фронмайер в интервью газете "Известия". По словам политика, на Берлин приходится 40…
Силуанов спрогнозировал рост средней пенсии до 20 тысяч рублей‍ Силуанов спрогнозировал рост средней пенсии до 20 тысяч рублей‍ Средняя пенсия в России к 2024 году значительно увеличится, заявил министр финансов Антон Силуанов, передают РИА Новости. "В целом мы говорим о необходимости достижения уровня пенсий за период до 2024…
Репосты вычеркивают из Уголовного кодекса Репосты вычеркивают из Уголовного кодекса Проекты о переносе ответственности за репосты в интернете из УК в КоАП разумны, инициативу нужно обсудить, считает первый зампред комитета ГД по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ), передают …

Читайте также
Окончательный конец дружбе между Россией и Украиной Окончательный конец дружбе между Россией и Украиной Конфликт между Россией и Украиной продолжается уже достаточно долго. И сейчас различные эксперты из РФ все чаще повторяют тезис, который гласит о безвозвратном разрыве отношений между государствами. При этом часто…
"Неуспешная" Россиия глазами "успешной" Европы "Неуспешная" Россиия глазами "успешной" Европы Оценки, которые европейцы с завидной регулярностью дают тем или иным аспектам российской действительности, на первый взгляд выглядят довольно интересно — еще бы, ведь взгляд со стороны способен подметить какие-то особенности,…
Россия и Индия нашли способ обхитрить США Россия и Индия нашли способ обхитрить США Уже длительное время Россия и Индия сотрудничают в военной сфере. Контракты между двумя государствами оценивались миллиардами долларов США. Однако, с апреля текущего года Соединенные Штаты ввели санкции по отношению к…
Русофобы в Конгрессе США негодуют: "Зачем отдали Путину футбол?!" Русофобы в Конгрессе США негодуют: "Зачем отдали Путину футбол?!" В то время, как весь нормальный мир наслаждается футбольным праздником в России, в США продолжают исходить ядом те, кто приложил максимум усилий для того, чтобы этот праздник не состоялся. Они…
Тема дня
Создание "ЕвроНАТО" - на кого реагировать будем?! Создание "ЕвроНАТО" - на кого реагировать будем?!

Долгие разговоры о создании некоего аналога НАТО - но "только для европейцев", наконец. вылились во ...

Фото
Чудо-сосна или жизнь вопреки Чудо-сосна или жизнь вопреки

Когда-то на берегу японского города Рикудзэнтаката произрастала сосновая роща Таката Мацубара. В ней...

Опрос

Кого вы считаете фаворитом ЧМ по футболу?

 

Анекдот дня

Интервьюер: «Как вы думаете, сборная Бразилии 1970 года смогла бы победить сегодняшнюю Аргентину?»

Пеле: «Да».

Интервьюер: «С каким счетом?»

Пеле: «1-0»

Интервьюер: «И всё?»

Пеле: «Ну, большинство из нас уже старше 75 лет».

Еще »
Самые популярные материалы
Окончательный конец дружбе между Россией и Украиной Окончательный конец дружбе между Россией и Украиной
Америка уже наметила цели на территории Крыма Америка уже наметила цели на территории Крыма
Петросян прокомментировал озлобленность Кикабидзе на СССР Петросян прокомментировал озлобленность Кикабидзе на СССР
"Неуспешная" Россиия глазами "успешной" Европы "Неуспешная" Россиия глазами "успешной" Европы
Россия и Индия нашли способ обхитрить США Россия и Индия нашли способ обхитрить США
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Материалы по теме
Трамп заканчивает уничтожение "пятой колонны" в России Трамп заканчивает уничтожение "пятой колонны" в России
Почему Латвия до дрожи боится обнародования архивов КГБ Почему Латвия до дрожи боится обнародования архивов КГБ
Чем Трамп напугал Украину? Чем Трамп напугал Украину?
Политический конфликт в Германии приобретает серьезные масштабы Политический конфликт в Германии приобретает серьезные масштабы
Какую ловушку приготовили США для России в Сирии? Какую ловушку приготовили США для России в Сирии?
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.