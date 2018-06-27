Создание "ЕвроНАТО" - на кого реагировать будем?!

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Долгие разговоры о создании некоего аналога НАТО - но "только для европейцев", наконец. вылились во что-то конкретное. В понедельник, 25 июня, в Люксембурге был подписан договор о намерениях, в соответствии с которым девять стран Евросоюза создают "совместные европейские силы реагирования".

Впрочем, одним только Евросоюзом дело все-таки не ограничивается. Навострившая из такового лыжи Великобритания тоже "в деле", Помимо нее в новый военный блок войдут Германия, Бельгия, Дания, Эстония, Нидерланды, Испания и Португалия. Кстати, еще одно название всей этой камарильи - "Европейская инициатива по интервенции". так и хочется спросить: "На кого реагировать собираетесь так грозно? И в отношении каких конкретно стран планируется интервенция?"

Во главе нового "движения" стоит Франция. Именно ее министр обороны - Флоранс Парли провела соответствующую церемонию. "Наша убежденность заключается в том, что европейцы должны быть сильными, способными защитить себя и наш суверенитет. Цель: наши вооруженные силы учатся, знакомясь друг с другом и действуют совместно. Благодаря обменам между персоналом и совместным учениям мы создадим европейскую стратегическую культуру. Мы будем готовы предвидеть кризис и быстро и эффективно реагировать на него", — заявила Парли впоследствии.

Вообще говоря, данная инициатива реализуется по предложению президента Франции Эмманюэля Макрона, который прилагает максимум усилий для того, чтобы "перетянуть на себя одеяло" большой европейской политики, вырвав его из слабеющих рук фрау Меркель. Именно он в ходе своего выступления в сентябре минувшего года заявил о необходимости создания автономных сил обороны Европы, способных действовать без поддержки НАТО и Соединенных Штатов.

Кстати говоря, в НАТО данное событие даже одобрили (а что им оставалось делать?!). Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал это решение, поскольку "это поможет модернизировать европейские вооруженные силы и ускорить их мобилизацию". При этом Столенберг сделал заявление почему-то в лучших традициях армейской "дуболомной" лексики и фразеологии: "Я считаю, что это может усилить готовность сил, потому что нам нужна высокая готовность!" Очевидно, причина - в переполняющих его чувствах, выразить которые откровенно он, в силу определенных причин, не может.

Как уже говорилось выше, немаловажная цель в данном случае - удержать в "орбите" европейской безопасности Британию. "Великобритания была очень заинтересована в подписании соглашения, чтобы поддерживать сотрудничество с Европой за пределами двусторонних связей", — заявила все та же Парли. Вот только наличие среди "рулевых" нового военного союза Лондона как-то сразу навевает нехорошие мысли относительно того, против кого конкретно он будет направлен...

Напомним, что на последнем саммите стран G7, проходившем в провинции Квебек в Канаде, именно премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй стала инициатором создания некоего "специального подразделения", предназначенного для "быстрого реагирования и борьбы с вражескими действиями и пропагандой, исходящей от таких стран, как Россия". При этом она заявила: "Мы должны напомнить себе, почему G8 стала G7 — это было потому, что Россия незаконно присоединила Крым. Мы видели злонамеренную деятельность от России различными способами, включая те, что были на улице в Солсбери в Великобритании".

С такой направленностью, да еще при наличии членов вроде неистово русофобствующей Эстонии (не дай Бог, еще Литва с Латвией да Польша подтянутся!), новый военный союз рискует изначально превратиться в нечто крайне одиозное и тенденциозное. Впрочем, время, как говорится, покажет...

Александр Неукропный специально для Planet Today