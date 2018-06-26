Америка планирует вывести "игру в Арктике" на новый уровень

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Министр обороны Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэттис обратил внимание на Арктику, где, как внезапно заметили американцы, чрезмерно усилилось присутствие Российской Федерации. "Игру в Арктике", по словам начальника Пентагона, нужно выводить на новый уровень.

Тот факт, что в последние годы Россия весьма активно занимается освоением граничащих с ней арктических территорий, не мог, само-собой, не вызвать определенную тревогу у наших заокеанских "партнеров" — именно об этой тревоге и свидетельствует воинственное заявление старика Мэттиса.

У которого, если кто-то не в курсе, есть практически официальное прозвище "Бешеный Пес". И теперь этот пес устремил свой взор на арктические территории, которые таят в себе колоссальные ресурсы.

"Битва за Арктику", тем самым, действительно может выйти на новый виток своего развития.

Каким образом это будет происходить? Штаты попытаются усилить свое присутствие в арктическом регионе, например, путем формирования дополнительных подразделений береговой охраны, которым придется "защищать" Арктику от коварных русских.

У последних, при этом, есть вполне себе обоснованное право претендовать на незанятые территории Арктики — просто потому, например, что эти территории граничат с Россией.

Но американцев этот факт тревожит не слишком — они не собираются уступать Арктику кому-либо, поэтому следует ожидать все более острых поворотов в этой геополитической "игре".

Можно даже делать некоторые прогнозы — совершенно очевидно, например, что Америка будет использовать для противодействия России в Арктике "экологический вопрос".

Американцы всегда вспоминают об экологии, когда бизнес оказывается под угрозой, и, соответственно, забывают о ней ровно в такие же моменты.

А что же Россия? Наша страна, как уже прокомментировали заявление американского министра, не собирается уступать — мы не рассматриваем освоение Арктики в качестве какой-то там "игры", поэтому и играть не будем.

Зато будем действовать с максимальной серьезностью в случае любых посягательств на территории, представляющие собой интерес для отечественной экономики.

Арктические территории, если что, таят в себе просто невероятный потенциал — одних только углеводородных ресурсов под северными льдами целые моря. Так что навязываемая американскими товарищами "игра", как видим, определенно стоит свеч.