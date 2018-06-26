Пентагон готовится к превентивному удару по России с помощью «Трайдент-2»

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Совсем недавно, в конце прошедшей недели, вооруженными силами США была перекрыта огромная доля мирового водного пространства. Такой маневр был вызван проведением пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Трайдент-2» с борта подлодки класса «Огайо».

Проводимый залп «Трайдента-2» не был отмечен в списке плановых, однако предназначался он скорее для усовершенствования созданной еще в 1990 году ракеты. Так же не стоит отрицать и того факта, что военные силы США проводили демонстрацию своих нынешних возможностей, ведь не так давно и силы российского флота запустили ракеты подобного класса под названием «Булава» с подводной лодки «Дмитрий Донской». К слову, эти учения западные государства, каким-то образом, связали к приближению в тот момент Чемпионата Мира по футболу.

На самом же деле, со стороны России проводимые учения были вполне объяснимы. В последний раз подобные пуски проводились еще в далеких 80-х, а, учитывая накал страстей в современном мире, стоит рассматривать различные варианты поворота событий. Того же мнения придерживаются и на территории США.

Совсем недавно американские политики выпустили доклад, в котором описали свои прогнозы на ближайшие 10 лет в сфере ядерного вооружения. Сумма в этом документе фигурирует заоблачная – 400 млрд долларов США, что на 50 млрд выше, нежели в таком же документе, датированном 2015 годом. Конечно же, не все эти деньги пойдут на развитие новейших технологий, но, какая бы сумма ни была названа, она все равно будет указывать на серьезность намерений США продолжать разработки этой сферы.

В первую очередь это касается усовершенствования морского аспекта ядерного вооружения. Вышеназванная подлодка класса «Огайо» уже в скором времени будет отмечать свое 40-летие. А это значит, что ее характеристики весьма устарели. Только на разработку новых субмарин класса «Колумбия» планируют потратить не меньше 12 млрд долларов, после чего из бюджета потребуются деньги и на постройку реальных образцов. Всего новый проект рассчитывает получить не меньше 100 млрд долларов на протяжении всей своей деятельности.

К слову, пока что США решило не заменять действующие ракеты «Трайдент-2», которые также достаточно стары. Причиной тому являются высокие характеристики этого вооружения в сравнении с подобными ракетами у геополитических конкурентов.

Но в Соединенных Штатах понимают, что и Россия сейчас не стоит на месте и активно рассматривает возможные варианты увеличения своего ядерного потенциала. А потому, можно быть уверенными, что сумма, описанная в докладах, может увеличиваться из года в год.