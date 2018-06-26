Встреча Путина и Трампа еще в проекте - Запад уже в ужасе...

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Возможная встреча лидеров России и США приобретает все более четкие контуры, на глазах превращаясь из зыбкой вероятности в неизбежную геополитическую реальность. И что же? Мир замер в радостном ожидании события, которое, по идее, должно стать решительным шагом к снижению охватившей его напряженности, сравниваемой аналитиками с новой "холодной войной"? Ничего подобного... Владимир Путин и Дональд Трамп еще не встретились, а Западный мир уже в замер от ужаса в предвкушении ...

Скорее всего, встреча состоится в Вене. Так, по некоторым данным, представители Белого дома и Кремля уже находятся в столице Австрии и занимаются ее подготовкой. В ведомстве австрийского канцлера туманно заметили, что Вена является "местом диалога", а вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил: "Мы готовы помочь в проведении такой встречи".

Впрочем, главной интригой является скорее не встречи саммита двух президентов, а ее время. Тут есть одна тонкость - на 11-12 июля намечен саммита НАТО, и если Трамп раскроет свои объятия путину до начала такового это будет чрезвычайно смачным плевком в лицо всему Североатлантическому альянсу. Насколько американский лидер горазд на такие штучки, кажется, с лихвой показала последняя встреча "большой семерки" в Канаде. и пойти на новую эскападу, просто чтобы позлить "лучших" друзей Трамп может элементарно.

Впрочем, в НАТО уже готовятся делать хорошую мину даже при самой плохой игре. Более, чем прозрачно намекая на то, что партнеры по НАТО отнесутся с пониманием, лишь если Дональд Трамп воспользуется саммитом альянса для согласования общей позиции Запада по России, руководители альянса авансом делают заявления о том, что именнот так оно и будет! Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на заседание Совета ЕС в Люксембурге сделал следующее заявление: "Встреча Трампа и Путина будет соответствовать политике НАТО, потому что НАТО верит в диалог с Россией. Это будет часть диалога, который проходит между НАТО, союзниками по НАТО и Россией."

Слушая Столенберга, так и хочется съехидничать: "Твоими бы устами - да мед пить!" Гораздо больше похоже на то, что генсек Альянса от безысходности (а что он может в данной ситуации?!) просто выдает желаемое за действительное. Подчиненные Трампа, куда лучше знающие совершенно непредсказуемый характер собственного шефа, настроены куда менее оптимистично. Так, министр обороны США Джеймс Мэттис не скрывает своего неодобрения самого факта возможной встречи: "Путин пытается расколоть НАТО! Он пытается разрушить привлекательность демократической модели и подорвать моральный авторитет Америки".

Ну как президент "самой демократической страны в мире" вообще может с таким встречаться?! Тем более, что после рукопожатий Трампа с Ким Чен Ыном, на выставление которого чуть ли не исчадием ада Американские пропагандисты потратили бездну сил и средств, все окончательно поняли - от этого президента можно ожидать чего угодно! А если он с Путиным ДОГОВОРИТСЯ?!

Мало того - сами американцы признают, что их собственный президент реально проигрывает лидеру России и в самообладании, и в выдержке, и, главное - в умении добиваться своего за столом переговоров. Бывший посол США в Москве Майкл Макфол вынужден констатировать: "Путин отправляется на подобные встречи хорошо подготовленным. Он знает, чего хочет достичь." Трампа же американские СМИ открыто обвиняют в "опасной наивности", "чрезмерной восприимчивости к похвалам" и даже в "нарциссизме"! И приходят в панику - вот надавит коварный Путин на эту чувствительную струну тонкой президентской души - и все! Трамп будет весь его...

Не меньшее беспокойство, чем в США, грядущая встреча вызывает и в Европе. С одной стороны, улучшение российско-американских отношений могло бы снять ряд крайне болезненных вопросов - таких, к примеру, как проблемы, связанные со строительством "Северного потока-2". Но с другой стороны, если Россия и Америка вдруг "помирятся", то не примутся ли они активно "дружить против Европы"? Все эти головоломные вопросы у некоторых европейских "мыслителей" порождают, увы, лишь новые приступы тоскливой русофобии...

"Путин получал выгоду от провокаций в отношении Запада, и он будет использовать их и дальше для укрепления своей власти внутри страны", - "пророчествует" ведущий эксперт по России Германского общества внешней политики Штефан Майстер. Хорош "эксперт"... О таких только и можно сказать: "Кто о чем, а вшивый о бане"!

Александр Неукропный специально для Planet Today