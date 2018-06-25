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Военные НАТО: В войне с Россией Прибалтику спасти не получится

Понедельник, 25 Июня 2018 15:14
Военные НАТО: В войне с Россией Прибалтику спасти не получится Фото из открытых источников

В случае начала гипотетического военного конфликта между Североатлантическим Альянсом и Российской Федерацией, Западу придется пожертвовать Прибалтикой — и это не какая-то пропагандистская подмена реальности, а официальное мнение Пентагона.

 

О том, что Соединенные Штаты Америки не смогут помешать Москве занять страны Прибалтики, если война с НАТО действительно начнется, стало понятно по итогам военных учений, которые американцы в очередной раз провели на территории Старого света.

 

Итоги учений, как отмечают компетентные военные эксперты, как всегда плачевные — военная машина, на которую Штаты тратят миллиарды и триллионы долларов, не может работать сколько-нибудь эффективно, когда речь идет о необходимости демонстрации реальных, а не показушных результатов.

 

"Первая фаза гипотетического конфликта между НАТО и РФ будет проиграна Западом, который столкнется при этом с масштабными инфраструктурными проблемами, напрочь перечеркивающими все мнимые преимущества. Даже самые передовые части США не смогут вовремя появиться на восточном рубеже Польши, чтобы препятствовать российским войскам", — пишет американское издание Washington Post.

 

Всему виной — негодные и слишком узкие дороги, а также хлипкие мосты, по которым не смогут проехать американские части.

 

Ситуация усугубляется тем, что тыловым частям США и НАТО придется преодолеть сотни километров, прежде чем они окажутся в центре театра военных действий.

 

Россия, тем временем, успеет захватить как минимум все страны Прибалтики.

 

"Лучше даже и не думать о том печальном сценарии, который ждет нас в случае полномасштабной войны с Российской Федерацией. У нас и сейчас полно проблем, а ведь речь идет всего лишь об учениях", — говорит Адам Лэки, командующий одним из подразделений армии США.

 

По словам Лэки, о неэффективности армии США говорят, например, учения в Грузии, в ходе которых американские солдаты оказались без оружия и транспортных средств на четыре месяца.

 

Так произошло главным образом из-за масштабного стратегического просчета командования.

 

"Если мы начнем перебрасывать войска, скажем, в Литву, то уже на границе возникнут проблемы, обусловленные железнодорожной колеей другого размера. Из вот таких вот досадных мелочей, сконцентрированных в подобие снежного кома, будет складываться общий провал Запада", — уверен американский военачальник.

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Колесников Андрей Опубликовано в Геополитика   Теги война США и России Прибалтика
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