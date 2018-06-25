НАТО приближается к "случайному" началу войны с Россией

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"Поднявшаяся с колен" Россия, согласно данным из специального доклада Института стратегических исследований армии Соединенных Штатов Америки, за несколько последних лет превратилась в ключевую военную угрозу для Европейского союза.

В качестве доказательства для этого утверждения американские эксперты приводят информацию о каких-то таинственных подрывных операциях, которые якобы осуществляет Москва.

России, само-собой, нужно помешать проводить эти самые подрывные операции — уверены в США, где предлагают в ответ "прощупывать" российские границы, используя для этого не только ставшие уже привычными мощные радары, разведывательные самолеты и беспилотники, но и танки.

"Российская Федерация активно противодействует расширению НАТО на восток, поэтому мы должны предпринимать все возможные меры для того, чтобы поставить Москву на место", — примерно вот так сказано в американском докладе.

Что это будет означать на практике? Вопрос сложный, но благодаря анализу имеющейся в открытом доступе информации, можно сделать довольно пугающий вывод — члены Североатлантического Альянса делают ставку на пункт своего устава, который позволит им начать общую агрессию против угрозы, которой подвергнется один из них.

В США уверены в том, что стратегия Москвы, направленная на сдерживание роста НАТО, является очень опасной и буквально-таки "подрывной", поэтому Россию, что называется, нужно "поставить на место", пока еще не поздно.

В общем, план Пентагона достаточно простой — в США планируют организовать ряд военных провокаций с применением тяжелой штурмовой техники, чтобы спровоцировать Россию на ответные действия и, тем самым, получить "легитимный" повод для начала военных действий, направленных уже конкретно против РФ.

В НАТО, при этом, не стесняются обвинять Россию просто в том, что она "окрепла" и теперь представляет собой реальный противовес для НАТО.

В Европе, кстати говоря, реально оценивают свою шансы в случае начала войны с Россией — многочисленные европейские военные эксперты наперебой говорят о том, что если война между РФ и ЕС начнется, то Европа не устоит.

Тут, правда, есть мнение, что делая подобные заявления, те самые "компетентные военные эксперты" всего лишь отрабатывают американские деньги, выделенные Пентагоном для того, чтобы обосновать в глазах обывателей присутствие военных США в ЕС. Но это уже несколько другой вопрос.