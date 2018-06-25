Чего ждать от грядущей встречи Трампа и Путина?

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Уже на протяжении нескольких лет весь мир следил за дипломатическим конфликтом между США и Российской Федерацией. Политические силы «штатов» пытались максимально обострить отношения между двумя государствами и, стоит отметить, это у них, до поры, неплохо получалось. Однако сейчас различные эксперты предрекают кардинальное изменение во внешней политике былых оппонентов. Доказательством этого может являться встреча между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

В последнее время дипломатическая ситуация между США и Россией начала приобретать черты активного взаимодействия. На это указывает телефонная беседа главы МИД РФ Сергея Лаврова и его американского коллеги Майкла Помпео, состоявшиеся не так давно. Как предполагают эксперты, дипломаты вели диалог на тему будущих встреч между представителями государств.

Сейчас существует вероятность того, что территорию России посетят американские сенаторы, в число которых входят столь влиятельные личности, как, например, один из республиканских лидеров Джон Кеннеди. Представитель Луизианы активно ищет возможности встретиться с главой российского государства.

Не менее интересным представляется визит советника Дональда Трампа Джона Болтона, отвечающего за вопросы нац. безопасности. Этот представитель политических кругов США известен своей непримиримой позицией в отношении России. И, если даже он готов отправиться в гости к своему оппоненту, значит в отношениях двух стран действительно наметилась «белая полоса».

Но наиболее важной, полагают эксперты, является встреча непосредственно Владимира Путина и Дональда Трампа. Считается, что предыдущие переговоры на территории России будут лишь подготовкой плацдарма для встречи двух лидеров. Предположительно, это событие может случиться 15 июля в Вене.

Как известно Путин и Трамп встречались уже дважды в качестве высших государственных деятелей. И оба раза переговоры имели достаточно сильный эффект на ситуацию в мире. К примеру, предыдущая встреча, прошедшая в ноябре прошлого года, закончилась договоренностью о прекращении боевых действий на территории юго-западных сирийских провинций.

Сейчас лидерам России и США также есть, о чем поговорить. Эксперты полагают, что главными темами для беседы двух президентов окажутся вновь не столько вопросы экономического взаимодействия, сколько тема изменения ситуации на территориях стран с активными военными конфликтами. Также, не стоит забывать, и о качественном улучшении во взаимоотношениях Соединенных Штатов и КНДР.

Но не стоит заблаговременно вписывать встречу Путина и Трампа в качестве несомненной победы. Абсолютно ясно одно, что союз между США и Россией едва ли понравится другим геополитическим игрокам. Кроме того, как показывает практика, многие политики США также скептически относятся к подобному повороту событий, а значит встреча двух президентов может стать катализатором, заставляющим более активно проявить себя другим политическим оппонентам.