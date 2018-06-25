Сумеют ли США в Сирии перетянуть Турцию на свою сторону?

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Соединённые Штаты, обеспокоенные разладом из-за Сирии с одним из своих ключевых союзников – Турцией, не оставляют попыток изменить позицию Анкары. Вашингтон всячески стремится разорвать наметившийся союз турецкого руководства с Россией и Ираном и по возможности вернуть Турцию в орбиту американской ближневосточной политики. 16 июня вступило в силу соглашение, достигнутое в ходе переговоров госсекретаря М. Помпео с турецким министром иностранных дел М. Чавушоглу, о совместном американо-турецком контроле над зоной вокруг города Манбидж.

Захватившие эту зону при помощи американцев отряды сирийских курдов из СДС были принуждены своими кураторами покинуть её, а вместо них в Манбидж вошли турецкие военные патрули. Вашингтон снова, не колеблясь, пренебрёг интересами незначительного союзника в пользу союзника, более сильного.

Для Р. Эрдогана, нацеленного на предстоящие 24 июня досрочные президентские и парламентские выборы, это, безусловно, хороший подарок. Турецкий президент не скрывает своего удовлетворения. Ложку дёгтя в его настроения, правда, добавил американский сенат, проголосовавший за отмену поставок в Турцию самолётов пятого поколения F-35. Причина – отказ турок аннулировать контракт на закупку в России системы ПВО С-400. Впрочем, турки утверждают, что первые поставки F-35 уже в пути, и сенатское решение их отменить не может.

В знак признательности Анкара со своей стороны солидаризировалась с американскими требованиями к Дамаску отказаться от намеченного наступления на позиции боевиков в южной Сирии, а также обозначила настороженность Ирана. Этим в целом турецкие жесты доброй воли ограничились. Однако радость администрации США по поводу того, что ей наконец удалось вбить клин в отношения Анкары с её ситуационными партнёрами по Сирии – Москвой и Тегераном, возможно, несколько преждевременна. Да и заплаченная им цена (чужая территория) для турок может показаться недостаточной, хотя их претензии на присутствие в Манбидже абсолютно не имеют оснований. Явно торопятся и те, кто объявляют соглашение по Манбиджу очередным вероломством Эрдогана по отношению к Москве. Соглашение было ожидаемым и едва ли приведёт к пересмотру намеченного курса на российско-турецкое взаимодействие по широкому кругу вопросов.

Не скрывают своего разочарования курды. Представители Рожавы вообще отказываются подтвердить свой уход из Манбиджа, утверждая, что они всё ещё там. А ведущее курдское информагентство Rudaw поместило материал, в котором доказывает ошибочность ставки Белого дома на более сильных, но ненадёжных союзников, имея в виду Анкару и Багдад, при пренебрежении менее сильными, но более преданными курдами.

Агентство обвиняет обе эти столицы в антиамериканизме и поддержании «интенсивных военных связей с Россией». Последнее по принципу устоявшихся на Западе ярлыков должно служить доказательством «измены». Утверждается даже, что все курдские политические силы являются более «либеральными и прозападными». С данным утверждением, конечно, можно серьёзно поспорить, а заодно подивиться тому, как легко Вашингтон взял себе в главные партнёры в Рожаве Партию демократического союза (ПДС) – местное отделение левацкой и авторитарной Рабочей партии Курдистана (РПК). Если бы не геополитические интересы, то трудно представить более взаимоисключающие идеологии, чем те, которых придерживаются РПК и американский истеблишмент. Что ж, курдам предстоит ещё раз понять, что американцы в очередной раз превратили их в разменную монету.

Однако в одном курды правы: полагать, что турки после получения контроля над Манбиджем оказались «в кармане у США», недальновидно. У Турции в регионе своя обширная повестка, и расхождения по ней с Вашингтоном не сводятся к отдельным территориальным уступкам, да ещё за чужой счет. Дело не только в Сирии, но и в Ираке, в отношении к Израилю и ближневосточному урегулированию, в объективной заинтересованности Турции в расширении экономического сотрудничества с Ираном и Россией. Перед выборами Эрдоган старался эти пункты не форсировать. А после его почти гарантированной победы и перехода на президентскую систему власти в стране у американцев ещё будет возможность удивиться тому, как «коварен бывает Восток».

Обращает на себя внимание, что Эрдоган говорит о выборах не иначе как о «преподании урока Западу». То есть он заранее рассматривает их как конфронтацию с союзниками по НАТО, а свою грядущую победу – как триумф и над внутренними оппонентами, и над Западом.

Дальше идёт премьер-министр Турции Б. Йылдырым, уже объявивший, что после завершения операции в Манбидже Турция приступит к разгрому ПДС в Хасеке, Кобане и Камышлы, собираясь создать в северной Сирии обширную «зону безопасности».

А это означает, что Турция планирует взять под контроль всю территорию Рожавы. К такому повороту американцы не готовы. Одно дело торговать чужими землями по частям, и совсем другое – отказаться от всего завоеванного. Для США это равносильно поражению их регионального курса.

Аналогично по смыслу высказался М. Чавушоглу, сказавший, что соглашение по Манбиджу может «стать моделью и для других районов Сирии». Он сообщил, что Турция не откажется от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, несмотря на решение Сената США о прекращении участия Анкары в программе производства истребителей F-35. «Мы купили С-400, и давайте закроем эту тему», – предложил Чавушоглу. Он также пояснил, что Анкара уже перечислила Вашингтону средства по программе F-35, и первая поставка самолётов должна произойти 21 июня.

Белому дому вряд ли удастся успешно разыграть «турецкий гамбит». Просчёт вашингтонских стратегов состоит в том, что для турок не так важно, какой размер территории они контролируют в Сирии, как необходима полная ликвидация любых зачатков курдской государственности там. Обладание Манбиджем для них не цель, а средство продвижения дальше вглубь Рожавы. Сам по себе населённый арабами Манбидж им не нужен. Благодаря удачной дипломатии турки смогли получить его мирным путем. И спасибо американцам. Однако если последние вздумают оставаться на пути продвижения Анкары к намеченным рубежам, на турецкую признательность в дальнейшем пусть не рассчитывают.

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