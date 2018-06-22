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НАТО снова готовится дать отпор «агрессивной» России

Пятница, 22 Июня 2018 15:46
НАТО снова готовится дать отпор «агрессивной» России Фото из открытых источников

Как сообщают в НАТО, Россия принимает агрессивные действия в отношении работы альянса. Это может вынудить организацию воспользоваться Пятой статьей Устава НАТО, которая гласит о массовой мобилизации ее представителей в отношении атакующей стороны.

 

Вот только агрессия России заключается, по словам все тех же членов альянса в неких «подрывных операциях».

 

Институт стратегических исследований армии США заявил, что Россия всячески старается противодействовать расширению альянса. При этом, военная мощь самой РФ стремительно набирает обороты, что несомненно пугает представителей НАТО. Подобное поведение вызвано тем, считают американские специалисты, что Россия старается всячески запугать своих былых союзников.

 

В том же докладе, к слову, представители НАТО признают, что Россия занялась нагнетанием обстановки лишь по одной причине. Альянс не оправдал ожиданий Москвы. Если сказать точнее, дело касается непосредственно соглашений о не расширении НАТО в сторону границ России. Учитывая тот факт, что международная организация не самым лучшим образом выполняла подобное требование, представители российского руководства начали выражать свое недовольство. Кроме того, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков предупредил о готовности государства реагировать на любые не правомерные действия альянса.

 

В докладе Института стратегических исследований также сообщается, что подобные действия несут угрозу для остальной части Европы, приводя в пример военные действия на Донбассе. Таким образом в НАТО намекают, что организации нужно дополнительное финансирование, на которое пока вовсе не согласны европейские члены.

 

Кроме того, доклад гласит о том, что альянс абсолютно не готов к полномасштабной агрессии со стороны России. Сейчас контролем над действиями этого государства занимается Объединенная оперативная группа, однако она не имеет в своем распоряжении достаточного вооружения и численности, а потому исследователи проблемы намекают на усиление этой позиции. Кроме того, одним из возможных решений проблемы является усиление числа военизированных групп НАТО в странах Прибалтики и Польше.

 

В Москве за подобными действиями пока лишь наблюдают. Однако военные эксперты отмечают, что та самая Пятая статья, которой угрожают России, может быть задействована лишь в случае нападения на одну из стран НАТО.

 

Заявления же представителей России полностью отрицают возможность нападения на какое-либо государство. А подобные истерики в НАТО называют лишь очередным предлогом для своего незаконного расширения.

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Корниенко Дмитрий Опубликовано в Геополитика   Теги геополитика
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