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Крайняя русофобия Латвии - русский запретили даже в частных ВУЗах

Пятница, 22 Июня 2018 15:10
Крайняя русофобия Латвии - русский запретили даже в частных ВУЗах Фото из открытых источников

Пожар русофобии, который охватил Латвию, достиг каких-то совсем уж пугающих масштабов — из государства, значительный процент населения которого разговаривает на русском языке, пытаются напрочь вытеснить этот самый русский язык. Об этом свидетельствует, в частности, очередной русофобский закон, на этот раз запрещающий обучение на русском языке в частных высших учебных заведениях.

 

Из латвийских государственных вузов русский язык искоренили уже давно, но наблюдавшаяся до недавнего времени ситуация с русским языком в Латвии, как оказалось, была еще не самой радикальной, потому что теперь его запретили в частных вузах и колледжах.

 

"Высшие учебные заведения, действующие в которых программы обучения не соответствуют основным положениям закона об образовании, могут продолжать реализацию своих учебных программ до момента завершения их срока аккредитации", — сообщили накануне официальные представители министерства науки и образования Латвии.

 

Сообщили и добавили, что после первого января 2019-го года прием учащихся на такие программы будет запрещен.

 

Согласно латвийскому законодательству, обучение в вузах на иностранных языках может осуществляться по программам, где сам по себе иностранный язык является залогом достижения образовательных целей.

 

То есть, речь идет об образовательных программах, связанных с изучением иностранных языков или культурных особенностей других стран.

 

"С учетом поправок к законодательству, которое регулирует вопросы образования, реализация образовательных программ на стадии получения среднего образования должна выполняться с соблюдением обязательных условий о языке обучения в вузах и колледжах", — добавляют в министерстве.

 

Власти Латвии регулируют параметры выполнения образовательных программ, поэтому могут устанавливать конкретные языки, на которых ведется обучение.

 

Соответственно, запрет русского языка в частных вузах и колледжах выглядит полностью легитимно с точки зрения закона.

 

"Все изменения, которые связаны с языковой политикой в образовании, направлены на осуществление постепенного перехода к обучению исключительно на государственном языке. До последнего времени закон запрещал образование на иностранных языках только в государственных учебных заведениях, но теперь настал момент, когда соответствующие меры необходимо применить и к частным вузам", — поясняют в латвийском минобрнауки.

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Колесников Андрей Опубликовано в Геополитика   Теги Латвия русофобия
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