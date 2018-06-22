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Стали известны секретные подробности Брексита

Пятница, 22 Июня 2018 14:47
Стали известны секретные подробности Брексита Фото из открытых источников

Надумав выходить из состава Европейского союза, британцы в целом слабо представляли себе, как конкретно будет происходить соответствующая процедура. Теперь, когда Brexit все ближе на горизонте, британские обыватели все в большей степени боятся расставаться с ЕС, и, как стоит заметить, не зря.

 

У высшего руководства Туманного Альбиона, как сообщило накануне издание The Times, есть более четкая картинка событий, которыми будет сопровождаться фактический "Брекзит", но такие документы тщательно засекречены.

 

Впрочем, недавно их часть удалось рассекретить. Общественности, в частности, стало известно о гипотетическом сценарии выхода из ЕС, который называется "Судный день Брекзита".

 

Соответствующий документ был составлен компетентными экспертами специально для Дэвида Дэвиса, начальника британского ведомства, которое занимается связанными с Brexit’ом вопросами.

 

Итак, о чем же узнали британские обыватели и поразились?

 

Ну, например, о том, что если Британия выйдет из ЕС без четко регламентирующего эту процедуру соглашения, то товарообмен с Европой будет парализован, что для островного государства будет подразумевать настоящую катастрофу.

 

Великобритания в итоге окажется в условиях жесткого дефицита топлива, медикаментов и продуктов питания.

 

"Порт Дувр перестанет работать в первый же день Брекзита, поэтому в стране мгновенно возникнет нехватка всех товаров жизненной необходимости. Дефицит может развиваться по нескольким сценариям — худшие из них выглядят совсем уж пугающим образом, поэтому широкой общественности лучше даже и не знать о них", — пишет The Times.

 

Для того, чтобы минимизировать риск социальной катастрофы в условиях дефицита товаров первой необходимости, правительству Великобритании придется задействовать военную транспортную авиацию, но тут кроется другая проблема — жесткая нехватка топлива.

 

В общем, все указывает на то, что реальный Brexit способен превратиться в масштабное бедствие, которое надолго запомнится выжившим жителям Соединенного Королевства.

 

Тут можно было бы предположить, что Лондон делает все возможное для того, чтобы не допустить воплощение подобных тревожных сценариев.

 

Но нет, все указывает на то, что в правительстве Терезы Мэй занимаются чем угодно, но не проработкой рисков, связанных с процедурой выхода из ЕС. Такая вот она, современная британская политика.

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Колесников Андрей Опубликовано в Геополитика   Теги Brexit Великобритания
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