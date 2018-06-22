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Планировал ли СССР напасть на Германию первым?

Пятница, 22 Июня 2018 14:24
Планировал ли СССР напасть на Германию первым? Фото из открытых источников

Ровно семьдесят семь лет назад началась Великая отечественная война, которая разделила историю СССР и его преемников на "до" и "после". Большое историческое значение сегодняшнего дня ощущается до сих пор — например, в виде споров о том, что Советский Союз якобы хотел напасть на Германию первым, но не успел.

 

Популярный (особенно в среде так называемой либеральной общественности) миф звучит так: кровавый тиран Сталин хотел поработить Германию и заодно всю Европу (а там, в перспективе, и весь мир), поэтому вынашивал планы нападения на гитлеровскую Германию, но немножко не успел, так как эта самая гитлеровская Германия его опередила и вероломно напала на СССР первой.

 

Звучит, благодаря целому комплексу вспомогательных мифов, довольно правдоподобно, но нет, это все лишь исторический миф, которых в целом очень много в истории нашей страны.

 

Для понимания ситуации, которая сложилась в мире к началу Второй мировой войны, стоит проанализировать итоги Первой мировой, после которой в России укрепились большевики, а в странах Запада начали бояться их, как чумы.

 

Страхи были вполне обоснованными, потому что советская власть обещала своим гражданам такое, о чем на Западе на тот момент даже и мечтать не могли.

 

Это сейчас восьмичасовой рабочий день, медицинское страхование, профсоюзы, а также иные вещи, без которых не может обходиться рабочий класс, выглядят, как нечто естественное, а в начале двадцатого века ничего такого в мире практически не было.

 

Поэтому большевики, которые, пусть неумело и с массовым террором, но воплощали это, вызывали восхищение у простых западных обывателей, и панику у политиков и бизнесменов.

 

Тут-то у "западных партнеров" и созрел план по уничтожению советской власти руками Германии.

 

Так что если хорошенько разобраться в вопросе, то окажется, что Вторая мировая война началась даже не из-за немцев, а по велению "руки из-за океана", которая показала немцам, что и как делать.

 

В общем, нападение на СССР действительно было вопросом времени.

 

Ситуация, правда, быстро вышла из-под контроля, но это уже другая история. Которая, кстати, регулярно повторяется, например, в виде всем известных печальных событий на Ближнем Востоке, который недавно оказался под властью "нового халифата", но затем был освобожден от него.

 

Историческая правда подкрепляется и сведениями о дислокации советских войск на момент начала войны — у СССР даже не было физической возможности напасть на Германию первым.

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Колесников Андрей Опубликовано в Геополитика   Теги Великая Отечественная война История
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