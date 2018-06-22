Окончательный конец дружбе между Россией и Украиной

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Конфликт между Россией и Украиной продолжается уже достаточно долго. И сейчас различные эксперты из РФ все чаще повторяют тезис, который гласит о безвозвратном разрыве отношений между государствами. При этом часто в качестве доказательства приводятся утверждения о референдуме 1991 года, который полностью уничтожил любые надежды на восстановление СССР. Конечно же, не забывают и о последователях бандеровского движения, которому в Украине абсолютно не противостоят, а, наоборот, чаще поддерживают. Как относится к подобным высказываниям российских политических деятелей и являются ли они правы попытаемся разобраться.

В первую очередь, нужно разобраться с утверждением о произошедшем в 1991 году. Тогда большая часть украинских граждан проголосовала за создание независимого государства, что, как утверждают отдельные эксперты, и привело к фактической гибели СССР. Такие результаты сейчас называют изменой украинского народа, но всегда забывают о том, что впервые о создании независимых государств в этот период задумались РСФСР, после чего их инициативу подхватили в бывшей УССР.

Но стоит ли расценивать случившиеся события в качестве предательства? Ответ кроется, как всегда, в народной мудрости: «После драки кулаками не машут». Сейчас уже поздно обвинять кого-либо в произошедшем. Гораздо правильнее искать пути выхода из существующей ситуации. И тогда стоит обратить внимание на другое глобальное утверждение, которое гласит о том, что Украину заполонили последователи идеологии Степана Бандеры.

Важно понимать, что движения, поддерживающие русофобию, существуют на территории Украины далеко не первый год. И, если, в свое время, СССР, а позже украинские власти активно боролись с подобными взглядами, то ныне существующая власть поощряет их своим бездействием. Кроме того, русофобия приветствуется и в большей части информационного поля Украины. Значит ли это, что украинское общество полностью перешло на ту сторону, с которой Россия вовсе не братья?

Вряд ли. Ведь многие социологические исследования четко указывают на то, что огромная часть украинцев считают военные действия на территории Донбасса не допустимы.

Конфликт обязательно стоит перевести в мирное русло, после чего начать диалог уже непосредственно с Россией.

Какие же выводы можно сделать из всего перечисленного? Возгласы о полнейшем разрыве отношений на российских телеканалах являются косвенным давлением на мысли граждан. И главной целью этих мыслей является утверждение о том, что стоит забыть об Украине в качестве союзника. Нужны ли такие мысли приверженцам дружбы между двумя государствами?

Едва ли. А значит, подобные высказывания являются очередной попыткой еще больше отдалить государства друг от друга.