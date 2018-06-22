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Русофобы в Конгрессе США негодуют: "Зачем отдали Путину футбол?!"

Пятница, 22 Июня 2018 07:30
Русофобы в Конгрессе США негодуют: &quot;Зачем отдали Путину футбол?!&quot; Фото из открытых источников

В то время, как весь нормальный мир наслаждается футбольным праздником в России, в  США продолжают исходить ядом те, кто приложил максимум усилий для того, чтобы этот праздник не состоялся. Они старались! Очень старались... Но разум все-таки победил. Именно это и не дает покоя горластому племени американских русофобов .

 

Джош Стюарт, Директор  по коммуникациям   службы конгрессмена США Марси Каптур выступил  по этому поводу с громким заявлением: "В то время, когда   российская сборная  продолжает превосходить все ожидания, я хотел бы напомнить о внесении двухпартийной резолюции конгрессмена Марси Каптур..., где осуждается насилие и агрессивные действия России в мире во время  ЧемпионатаМира!"

 

В  начале нынешнего месяца две весьма своеобразные дамы из палаты представителей Конгресса США (более всего знаменитые как раз своей рафинированной русофобией) - республиканка Илеана Рос-лехтинен и демократка Марси Каптур и вправду внесли на рассмотрение очередную "резолюцию по России". Назвать ее просто "осуждающей" - значит крепко погрешить против истины. В этом документе Россия буквально обливается грязью с ног до головы, да, вдобавок, еще и обвиняется, не много, не мало, а в "нарушении международных законов и отходе от ценностей ФИФА". Вот несколько цитат от ее авторш - для ознакомления:

 

"По мере того, как внимание всего мира обращается к чемпионату в России, который должен собрать миллиарды зрителей по всей планете, наша резолюция ясно демонстрирует, что Конгресс не забыл об осуществляемой Россией. продолжающейся поныне кампании дезинформации, вмешательства в выборы, нарушения прав человека и насилия в разных точках мира! Мы обязаны объединиться против сил тирании и не подрывать эффективность глобальных санкций против России с помощью наплыва туристов. который, скорее всего, пойдет на пользу только богатым олигархам - друзьям Путина!" - это Марси Каптур. Полная клиника...

 

"В тот момент, когда внимание мира будет приковано к России, нам  нужно постараться обязательно сделать так,чтобы  режим путина отвечал за свои действия, и призвать ФИФА изменить свои правила , чтобы диктаторы больше не могли удостаиваться проведения престижных мероприятий. которые создают для их клептократических режимов видимость законности!" - это уже Илеана Рос-Лехтинен.  Такая же малахольная...

 

К неадекватным дамам не замедлил присоединиться и джентльмен - когрессмен-демократ Элиот Энгель, заявивший, что "...насильственные действия России не могут быть забыты или приукрашены. Мировая общественность должна начать противодействовать Путину и его сообщникам!" Впрочем, наивно было бы предполагать, что подобные монстры пещерной русофобии встречаются в США только в Вашингтоне и исключительно на Капитолийском холме. В других местах их, увы, тоже хватает. Хотя бы - среди тамошних журналистов.

 

Так, журналистка USA Today Кристин Бреннан выступила с самой горячей поддержкой нападок бесноватых конгрессменш на Россию. Целую колонку  в своем издании она отдала материалу под более,чем характерным заголовком:"Сложно поверить, что Россия принимает Чемпионат мира 2018". И уж разошлась она в этой статье на славу: "Почему  страна. которая больше всех обманывала мировое спортивное сообщество за последние полдесятка лет, принимает у себя наиболее важное спортивное событие после Олимпийских игр? Масштабный допинговый скандал стал легендарным и ужасным, однако, Россия снова занимает почетное центральное место в мировом спорте!"

 

Излив на читателей свое негодование, журналистка прямо переходит прямиком к прорицанию: "История не одобрит многие события нынешних дней, включая эту. конгрессмены Марси Каптур и Илеана Рос-Лехтинен инициировали резолюцию, в которой осуждается Россия за отступление от международного права и другие плохие вещи, которые сделал Путин (ей-Богу, в тексте так и есть!- авт). Резолюция не имела влияния, однако, она останется в истории, когда будущие поколения спросят: "О чем они думали?"  

 

После этой цитаты, равно, как и после всех остальных приведенных выше, мне хочется спросить у их авторов не о чем они думают, а ЧЕМ! И - думают ли они вообще?!

Александр Неукропный специально для Planet Today                              

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Александр Неукропный Опубликовано в Геополитика   Теги Владимир Путин Россия Чемпионат мира 2018 конгресс США русофобия
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